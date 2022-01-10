Выгоден ли кэшбэк?

Слово «cashback» слышали все. Среди нас есть немало людей, которые получают кэшбэк за покупки. Если перевести слово дословно, то оно обозначает «деньги назад». На первых порах получить кэшбэк было не так просто. Доступна такая услуга была только держателям кредиток. Сегодня кэшбэк может получить абсолютно любой покупатель, который приобретает товар в онлайн-магазине.

Каким образам работает сервис?

Современный бизнес обосновался в интернете. Магазины, которые продают товар таким образом, вынуждены вести торговлю в условиях с бешеной конкуренцией. И если раньше отлично работала реклама, то теперь рекламные акции не приносят должного результата. Именно поэтому владельцы магазинов и обратили внимание на кэшбэк-сервисы.

Подобных сайтов очень много и все они выступают в роли посредника. За проделанную работу они получают небольшой процент. Но сервис не оставляет доход полностью себе. Какую-то часть сервис отдает покупателю. Но не стоит думать, что перечисления делает сам сервис. Деньги перечисляет продавец, а сервис просто перечисляет деньги.

Данные сервис можно назвать агрегатором. С его помощью клиенты находят различные магазины и могут приобрести товар, который им необходим. К тому же, они всегда будут в курсе скидок и после покупки смогут вернуть деньги (пусть даже часть), которые были потрачены.

Разве это выгодно?

Что касается выгоды, то она есть и подобный подход выгоден не только для покупателей, но и для продавцов. В результате все стороны остаются довольны. Продавец может обзавестись новыми клиентами, которые заинтересуются выгодным предложением. Что касается сервиса, то он тоже получает доход. Что касается покупателя, то он получает небольшой процент, который ему возвращают после покупки.

На систему давно обратили внимание многие интернет-магазины. Система устроена таким образом, что пользователь может найти на сайте всю необходимую информацию и даже найти магазин, где в данный момент действуют скидки и можно совершить покупки выгодно. К тому же, за совершенную покупку покупатель получит неплохой кэшбэк, который можно потратить на другие покупки.

Но многие специалисты считают, что кэшбэк, который предлагает банк и кэшбэк, который можно получить с покупки в магазине – это совершенно разные вещи. Отличия есть, но они минимальные.

Кэшбэк, который возвращается после совершения покупки в магазине, приносит результат и его можно считать эффективным на 100%. На рекламу в этом случае тратиться намного меньше. К тому же, покупатели, которые видят, что за покупку им вернут часть денег, обязательно что-то купят. Это своего рода реклама, только платить за нее отдельно не придется.

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