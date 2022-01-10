Более 3,5 тысяч нарушений очистки от снега и наледи выявили специалисты ГЖИ Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 3,5 тысяч нарушений очистки территорий от снега и наледи выявили специалисты ГЖИ Нижегородской области. Об этом сообщил руководитель Государственной жилищной инспекции Нижегородской области Игорь Сербул.

По его словам, инспекторский состав проводит ежедневные выездные обследования качества очистки дворовых территорий от снега и кровель многоквартирных домов – от наледи и сосулек, не только в рабочие, но и в выходные дни.

Так, с 1 ноября 2021 года было проверено более 15 тысяч дворовых территорий и крыш многоквартирных домов, в том числе и по жалобам из соцсетей. По результатам обследований выявлено более 3,5 тысячи нарушений.

Всего с начала 2022 года от жителей области в Центр управления регионом поступило 400 сообщений по вопросам сбивания сосулек с крыш домов. Обращения поступали в социальных сетях и фиксировались системой мониторинга "Инцидент-менеджмент".

Государственная жилищная инспекция возбудила более 200 дел об административных правонарушениях. Привлечено к административной ответственности 178 должностных и 29 юридических лиц. За ненадлежащую уборку придомовых территорий и кровель предусмотрена административная ответственность с наложением штрафов для ТСЖ и ЖСК – до 50 тысяч рублей и для управляющих компаний – до 300 тысяч рублей.

В ГЖИ напомнили, что по вопросам неудовлетворительного состояния крыш многоквартирных домов, некачественной расчистки снега во дворах на тротуарах возле многоквартирных домов, их обработки противогололедными материалами жителям в первую очередь необходимо обращаться в свою управляющую компанию, а если меры со стороны УК не будут приняты, - в Государственную жилищную инспекцию. По вопросам содержания кровли нежилых домов — магазинов, офисов — необходимо обращаться в административно-техническую инспекцию муниципального образования, на территории которого находится здание.