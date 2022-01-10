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Политика

Глеб Никитин утвердил часть списка будущего созыва Общественной палаты Нижегородской области

31 января 2022 10:34  [145] Политика

Фото: сайт организации

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Глеб Никитин утвердил часть списка будущего созыва Общественной палаты Нижегородской области. Об этом сообщили в Общественной палате региона.

Согласно информации, состав Общественной палаты утверждается указом губернатора региона и решением депутатов Законодательного собрания Нижегородской области. 

Так, в списке губернатора и регионального парламента 30 человек, которые впоследствии утвердят оставшиеся 15 кандидатур. Последнюю треть определяют утвержденные члены палаты путем рейтингового голосования из числа кандидатур, представленных местными НКО.

В состав палаты указом Глеба Никитина вошли:

  • Михаил Гапонов, председатель совета директоров ПАО "НИТЕЛ"; 
  • Гаяз Закиров, председатель Духовного управления мусульман Нижегородской области;
  • Назарий Зеленый, директор филиала ФГУП "ВГТРК "ГТРК "Нижний Новгород"; 
  • Андрей Колин, председатель нижегородского регионального отделения общероссийской общественной организации "Всероссийское объединение специалистов по охране труда"; 
  • Наталья Маркова, председатель совета директоров ООО "Ортобум";
  • Алексей Меркурьев, председатель комитета нижегородского регионального отделения общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ;
  • Михаил Орлов, заместитель председателя нижегородского областного союза организаций профсоюзов "Облсовпроф"; 
  • Александр Резонтов, шеф-редактор телевидения ГБУ НО "НГОТРК "ННТВ";
  • Евгений Семенов, руководитель нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества;
  • Александр Сериков, председатель правления регионального благотворительного фонда "Земля нижегородская";
  • Роман Стронгин, президент Нижегородского государственного университета им. Н.И.Лобачевского;
  • Евгений Худин, директор ЧОУ РО "НЕРПЦ (МП)" "Православная гимназия во имя Святых Кирилла и Мефодия Нижнего Новгорода";
  • Александр Цапин;
  • Валерий Цыбанев, генеральный директор Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей; 
  • Валентина Цывова, генеральный директор, главный врач ЧЛПУ "ЦМП ГАЗ".

В списке кандидатов от Заксобрания числятся: 

  • Светлана Васильева, председатель правления просветительской организации "Территория завтра", директор благотворительного экологического фонда "Цивилизация"; 
  • Евгения Верба, исполнительный директор нижегородской ассоциации неправительственных некоммерческих организаций "Служение";
  • Роман Голубин, декан факультета социальных наук ННГУ им. Н.И. Лобачевского;
  • Владимир Дьяков, директор Нижегородского детского речного пароходства; 
  • Марина Ефимова, президент благотворительного фонда "Жизнь без границ";
  • Андрей Жильцов, директор Нижегородской службы добровольцев;
  • Сергей Кабайло, председатель нижегородского регионального отделения Союза театральных деятелей Российской Федерации; 
  • Валерий Камальдинов, заместитель председателя региональной национально-культурной автономии татар;
  • Елена Ленина, председатель Нижегородского профсоюза работников жизнеобеспечения;
  • Сергей Малиновский, генеральный директор фонда "Нижегородский кремль";
  • Николай Миронов,  главный врач Нижегородской областной клинической больницы им. Н.А. Семашко;
  • Николай Михневич, начальник отдела ОКБМ им. Африкантова; 
  • Сергей Романов, директор Приволжского окружного медицинского центра; 
  • Александр Харламов, генеральный директор ХК "Торпедо";
  • Борис Шахов, советник при ректорате, заведующий кафедрой интервенционной и сердечно-сосудистой хирургии факультета дополнительного профессионального образования Приволжского исследовательского медицинского университета.

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Теги:
Глеб Никитин Общественная палата
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