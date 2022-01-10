НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова
Глеб Никитин утвердил часть списка будущего созыва Общественной палаты Нижегородской области. Об этом сообщили в Общественной палате региона.
Согласно информации, состав Общественной палаты утверждается указом губернатора региона и решением депутатов Законодательного собрания Нижегородской области.
Так, в списке губернатора и регионального парламента 30 человек, которые впоследствии утвердят оставшиеся 15 кандидатур. Последнюю треть определяют утвержденные члены палаты путем рейтингового голосования из числа кандидатур, представленных местными НКО.
В состав палаты указом Глеба Никитина вошли:
- Михаил Гапонов, председатель совета директоров ПАО "НИТЕЛ";
- Гаяз Закиров, председатель Духовного управления мусульман Нижегородской области;
- Назарий Зеленый, директор филиала ФГУП "ВГТРК "ГТРК "Нижний Новгород";
- Андрей Колин, председатель нижегородского регионального отделения общероссийской общественной организации "Всероссийское объединение специалистов по охране труда";
- Наталья Маркова, председатель совета директоров ООО "Ортобум";
- Алексей Меркурьев, председатель комитета нижегородского регионального отделения общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ;
- Михаил Орлов, заместитель председателя нижегородского областного союза организаций профсоюзов "Облсовпроф";
- Александр Резонтов, шеф-редактор телевидения ГБУ НО "НГОТРК "ННТВ";
- Евгений Семенов, руководитель нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества;
- Александр Сериков, председатель правления регионального благотворительного фонда "Земля нижегородская";
- Роман Стронгин, президент Нижегородского государственного университета им. Н.И.Лобачевского;
- Евгений Худин, директор ЧОУ РО "НЕРПЦ (МП)" "Православная гимназия во имя Святых Кирилла и Мефодия Нижнего Новгорода";
- Александр Цапин;
- Валерий Цыбанев, генеральный директор Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей;
- Валентина Цывова, генеральный директор, главный врач ЧЛПУ "ЦМП ГАЗ".
В списке кандидатов от Заксобрания числятся:
- Светлана Васильева, председатель правления просветительской организации "Территория завтра", директор благотворительного экологического фонда "Цивилизация";
- Евгения Верба, исполнительный директор нижегородской ассоциации неправительственных некоммерческих организаций "Служение";
- Роман Голубин, декан факультета социальных наук ННГУ им. Н.И. Лобачевского;
- Владимир Дьяков, директор Нижегородского детского речного пароходства;
- Марина Ефимова, президент благотворительного фонда "Жизнь без границ";
- Андрей Жильцов, директор Нижегородской службы добровольцев;
- Сергей Кабайло, председатель нижегородского регионального отделения Союза театральных деятелей Российской Федерации;
- Валерий Камальдинов, заместитель председателя региональной национально-культурной автономии татар;
- Елена Ленина, председатель Нижегородского профсоюза работников жизнеобеспечения;
- Сергей Малиновский, генеральный директор фонда "Нижегородский кремль";
- Николай Миронов, главный врач Нижегородской областной клинической больницы им. Н.А. Семашко;
- Николай Михневич, начальник отдела ОКБМ им. Африкантова;
- Сергей Романов, директор Приволжского окружного медицинского центра;
- Александр Харламов, генеральный директор ХК "Торпедо";
- Борис Шахов, советник при ректорате, заведующий кафедрой интервенционной и сердечно-сосудистой хирургии факультета дополнительного профессионального образования Приволжского исследовательского медицинского университета.
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