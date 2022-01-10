Глеб Никитин утвердил часть списка будущего созыва Общественной палаты Нижегородской области Политика

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НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Глеб Никитин утвердил часть списка будущего созыва Общественной палаты Нижегородской области. Об этом сообщили в Общественной палате региона.

Согласно информации, состав Общественной палаты утверждается указом губернатора региона и решением депутатов Законодательного собрания Нижегородской области.

Так, в списке губернатора и регионального парламента 30 человек, которые впоследствии утвердят оставшиеся 15 кандидатур. Последнюю треть определяют утвержденные члены палаты путем рейтингового голосования из числа кандидатур, представленных местными НКО.

В состав палаты указом Глеба Никитина вошли:

Михаил Гапонов, председатель совета директоров ПАО "НИТЕЛ";

Гаяз Закиров, председатель Духовного управления мусульман Нижегородской области;

Назарий Зеленый, директор филиала ФГУП "ВГТРК "ГТРК "Нижний Новгород";

Андрей Колин, председатель нижегородского регионального отделения общероссийской общественной организации "Всероссийское объединение специалистов по охране труда";

Наталья Маркова, председатель совета директоров ООО "Ортобум";

Алексей Меркурьев, председатель комитета нижегородского регионального отделения общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ;

Михаил Орлов, заместитель председателя нижегородского областного союза организаций профсоюзов "Облсовпроф";

Александр Резонтов, шеф-редактор телевидения ГБУ НО "НГОТРК "ННТВ";

Евгений Семенов, руководитель нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества;

Александр Сериков, председатель правления регионального благотворительного фонда "Земля нижегородская";

Роман Стронгин, президент Нижегородского государственного университета им. Н.И.Лобачевского;

Евгений Худин, директор ЧОУ РО "НЕРПЦ (МП)" "Православная гимназия во имя Святых Кирилла и Мефодия Нижнего Новгорода";

Александр Цапин;

Валерий Цыбанев, генеральный директор Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей;

Валентина Цывова, генеральный директор, главный врач ЧЛПУ "ЦМП ГАЗ".

В списке кандидатов от Заксобрания числятся: