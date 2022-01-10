Жители многоквартирных домов Дзержинска и Кстова получат квитанции с новым средним начислением за тепло Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Жители многоквартирных домов Дзержинска и Кстова получат квитанции с новым средним начислением за тепло. Об этом сообщает Нижегородский филиал "Т Плюс".

Согласно информации, в феврале жители Дзержинска и Кстова получат квитанции с новым среднемесячным платежом на текущий год. Для расчета платы за отопление в 2022 году берутся данные по потреблению тепловой энергии предыдущего года. Так как зимние месяцы 2021 года были более холодные, чем в предыдущие годы, то новый среднемесячный платёж у большинства жителей будет выше привычных цифр.

В соответствии с действующим законодательством* расчеты были произведены исходя из факта потребления за прошедший год по показаниям общедомовых приборов учета (ОПУ). Они установлены в многоквартирных домах и фиксируют тепловую энергию, которую дом потребляет в течение года. Изменения в начислениях коснутся жителей тех домов, где установлены общедомовые приборы учета.

"Квитанции с новыми данными среднемесячного платежа - это первый этап корректировки платы по потреблению тепловой энергии за прошедший год, – отмечает директор Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров. - На втором этапе, в марте-апреле 2022 г жители получат квитанции с корректировкой платы за отопление исходя из фактически потребленного за 2021 год объема тепловой энергии по показаниям общедомового прибора учета".

Задать вопрос о начислениях за отопление жители могут на сайте ООО "ЕРКЦ" в Личном кабинете или в разделе "Обратная связь", а также позвонить по телефону Контакт-центра: 8 800 100 75 30. Подробная информация об изменении среднемесячного потребления тепловой энергии по показаниям ОПУ размещена на оборотной стороне квитанции ЕРКЦ за январь текущего года.

Для многоквартирных домов, в которых не установлены счетчики или отсутствуют показания ОПУ за 2021 год, расчет размера платы осуществляется по утвержденному нормативу.



* "Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденное постановлением правительства РФ от 06.05.2011 №354", п.42 (1)