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Бизнес

Оператор билайн расширил своё присутствие в Гонконге и сократил задержки в сети "Москва-Гонконг"

31 января 2022 12:25  [83] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Оператор билайн расширил своё присутствие в Гонконге и сократил задержки в сети "Москва-Гонконг". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, блок по операторскому бизнесу билайн организовал модернизацию международного узла билайн в Гонконге в целях минимизации задержек и улучшения качества сервиса для российских клиентов. Узел расположен на площадке Equinix HK и связан с российской сетью билайн двумя "плечами" — одно идет до Москвы, второе до Владивостока. Узел "Гонконг" был запущен билайном в 2017 году и используется для организации каналов связи и предоставления доступа к сети Интернет.

На первом этапе модернизации узла были оптимизированы международные каналы связи и снижена сетевая задержка (Round Trip Delay). В результате путь "Москва-Гонконг" стал короче на 26% (прежнее значение RTD 149 мс, текущее 125 мс), а время прохождения пути "Гонконг-Владивосток" сократилось до 69 мс (было 95мс).

На втором этапе модернизации билайн увеличил количество межоператорских соединений с зарубежными владельцами Интернет-сервисов и операторами связи, подсоединил узел к точке межсетевого обмена трафиком (IX, Internet Exchange) BBIX Hong Kong. Также ранее узел был подключён к точке обмена трафиком Equinix IX.

Данные мероприятия улучшили доступность зарубежных ресурсов для потребителей услуг Интернет билайн, улучшили качественные параметры каналов связи для бизнес-клиентов.

"Зарубежный трафик составляет значительную часть в услугах передачи данных. При этом, если ранее Гонконг представлял интерес в основном для бизнес-клиентов, которые заказывали выделенные каналы связи для организации защищённых соединений, то в данный момент выросло потребление Интернет-трафика из этого региона среди абонентов билайн и выросли требования к пути трафика, длина которого влияет на скорость работы в сети. Проведённая модернизация увеличила количество Интернет-ресурсов, доступных напрямую, без "петли" через Европу, увеличила скорость работы выделенных каналов", - сказал вице-президент по операторскому бизнесу ПАО "ВымпелКом" Сергей Быков.

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Теги:
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