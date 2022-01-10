Суды Нижнего Новгорода за неделю рассмотрели более 150 дел по нарушению требований указа губернатора Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Суды Нижнего Новгорода за неделю рассмотрели более 150 дел по нарушению требований указа губернатора. Об этом сообщает департамент региональной безопасности Нижегородской области.

С 24 по 28 января 2022 года районные суды Нижнего Новгорода рассмотрели 154 дела об административных правонарушениях по статьям 6.3 и 20.6.1 КоАП РФ, касающихся неисполнения требований указа губернатора "О введении режима повышенной готовности".

Согласно информации, по итогам рассмотрения было назначено 54 штрафа организациям, должностным и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям. Вынесено 95 предупреждений. Также 1 юридическое лицо по решению суда приостановило деятельность.

СПРАВКА:

Ответственность за нарушение указа губернатора №27 "О введении режима повышенной готовности" определена статьей 20.6.1 КоАП РФ и влечет предупреждение или наложение административного штрафа: на граждан - в размере от 1 тыс. до 30 тыс. рублей; на должностных лиц – от 10 тысяч до 50 тысяч рублей; на ИП – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.



За повторное нарушение предусмотрено наказание: для граждан - от 15 тысяч до 50 тысяч рублей; на должностных лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на ИП – от 500 тысяч до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц – от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.