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Бизнес

Банк "Открытие" предоставил 7,6 млрд рублей для реконструкции Петербургского нефтяного терминала

31 января 2022 13:19  [1] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Банк "Открытие" предоставил 7,6 млрд рублей для реконструкции Петербургского нефтяного терминала

Банк "Открытие" предоставил Петербургскому нефтяному терминалу (ПНТ) кредитную линию объемом в 7,6 млрд рублей сроком на 7 лет. Средства будут направлены на масштабную реконструкцию терминала, что позволит практически исключить риски утечек в акваторию Финского залива.

"Банк "Открытие" активно финансирует значимые для города инвестиционные проекты, оказывая поддержку стратегически важным отраслям экономики страны, – прокомментировал сделку старший вице-президент, управляющий Северо-Западным филиалом банка "Открытие" Михаил Иоффе. – Уверен, что успешное сотрудничество нашего банка с ПНТ на благо Санкт-Петербурга и экономики региона в целом, продолжится, и в скором времени мы договоримся о новых взаимовыгодных сделках".

"Реконструкция нефтяного терминала в Санкт-Петербурге стала очередным проектом банка "Открытие" в рамках комплексной стратегии по модернизации критически важной для страны инфраструктуры, – отметила старший вице-президент, директор департамента по работе с клиентами корпоративно-инвестиционного блока банка "Открытие" Екатерина Чиркова. – Не может не радовать, что наша совместная работа с ПНТ позволит существенно снизить экологические риски и сделает перевалку нефтепродуктов в порту Санкт-Петербурга более безопасной и отвечающей самым высоким современным требованиям".

"Мы рады, что нашли надежного финансового партнера, представляющего государственный финансовый сектор. Безусловно, поддержка банка поможет нам в реализации важного стратегического проекта по реконструкции "старой" части ПНТ. Мы также надеемся, что в будущем наше сотрудничество продолжится", – заявил председатель совета директоров ПНТ Михаил Скигин.

Работы по преобразованию "старой" части ПНТ предполагают полную замену устаревшего советского оборудования и возведение на этом месте аналогичного по мощности современного комплекса по перевалке нефтепродуктов. Реализация проекта создаст новые высококвалифицированные рабочие места, увеличит объем налоговых отчислений и повысит экологическую безопасность порта – все резервуары будут возведены по технологии "стакан в стакане", что практически исключает риски утечки. Правительством города проекту ПНТ присвоен статус стратегического инвестиционного проекта Санкт-Петербурга. Общие затраты на реконструкцию составят не менее 5 млрд рублей. Поэтапный ввод в эксплуатацию объектов проекта запланирован на 2024-2025 гг.

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