Проектирование маршрута электричек в Кстово из Нижнего Новгорода начнется в этом году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Проектирование маршрута электричек между Нижним Новгородом и Кстовом начнется в текущем году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе ГЖД.

Согласно информации, запуск электричек между этими городами является составной частью реализации проекта "Организация пригородных пассажирских перевозок на участке Мыза – Кстово". Проект предполагает курсирование электропоездов по маршрутам Мыза – Кстово и Кстово – Нижний Новгород-Московский.

Проект был рассмотрен в июне 2021 года и одобрен на заседании Экспертного совета по инвестиционным проектам ОАО "РЖД". Он предусматривает строительство двух тупиков на станции Кстово, совмещённого транспортно-пересадочного узла, соединительной петли в районе железнодорожной станции Ройка и реконструкцию инфраструктуры станции Мыза.

На сегодняшний день идёт планирование выделения средств для начала работ по реализации проекта.

Ранее сообщалось, что почти 33 млн пассажиров воспользовались услугами Горьковской железной дороги в 2021 году.