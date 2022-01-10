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Общество

Проектирование маршрута электричек в Кстово из Нижнего Новгорода начнется в этом году

31 января 2022 13:58  [95] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Проектирование маршрута электричек между Нижним Новгородом и Кстовом начнется в текущем году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе ГЖД.

Согласно информации, запуск электричек между этими городами является составной частью реализации проекта "Организация пригородных пассажирских перевозок на участке Мыза – Кстово". Проект предполагает курсирование электропоездов по маршрутам Мыза – Кстово и Кстово – Нижний Новгород-Московский.

Проект был рассмотрен в июне 2021 года и одобрен на заседании Экспертного совета по инвестиционным проектам ОАО "РЖД". Он предусматривает строительство двух тупиков на станции Кстово, совмещённого транспортно-пересадочного узла, соединительной петли в районе железнодорожной станции Ройка и реконструкцию инфраструктуры станции Мыза.

На сегодняшний день идёт планирование выделения средств для начала работ по реализации проекта. 

Ранее сообщалось, что почти 33 млн пассажиров воспользовались услугами Горьковской железной дороги в 2021 году.

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Теги:
ГЖД Железная дорога Кстово
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