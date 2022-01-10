Открытый турнир по каратэ WKF пройдёт в Дзержинске 5 и 6 февраля Спорт

Фото: Федерация каратэ Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области 5 и 6 февраля пройдёт открытый турнир по каратэ WKF (World Karate Federation) "Воля к победе". В соревнованиях примут участие 600 спортсменов из девяти регионов России.

Мероприятие организовано в рамках проекта "Каратэ спешит на помощь". Оно пройдёт благодаря грантовой поддержке, предоставленной из областного бюджета АНО "Клуб каратэ-до шито-рю сейщукан".

Стоит отметить, что впервые на татами выступят спортсмены с нарушениями слуха.

В рамках турнира пройдут соревнования как среди сильнейших спортсменов России, так и среди новичков. А победители финальных поединков в абсолютной весовой категории мужчин получат денежные призы.

Соревнования состоятся по адресу: Дзержинск, Окская набережная, 5А (ФОК "Ока").

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