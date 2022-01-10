Борские теплицы: "Импортные овощи нам не конкуренты"

Зима приносит людям различные неудобства. Одно из них – нехватка свежих, недорогих и вкусных овощей. В зимний сезон значительно повышаются цены на овощную продукцию, в следствие чего большинство жителей вынуждены исключать их из своего рациона, лишаясь необходимых для организма витаминов. Нижегородская область, благодаря группе компаний «РОСТ» может решить эту проблему, создав тепличный комплекс возле города Бор и предоставив на рынок региона качественные, свежие и доступные овощи.

Какую продукцию предоставят Борские теплицы

Комбинат приступит к работе уже в первой половине 2022 года. Для выращивания экологичных и вкусных овощей на теплицах будут применяться голландские технологии. В связи с этим на тепличном комплексе было установлено передовое компьютерное оборудование и соответствующее программное обеспечение. Голландский метод выращивания овощной продукции зарекомендовал себя как один из лучших в мире для выращивания богатого и вкусного урожая.

За основу томатной продукции, выращиваемой в Борских теплицах, была взята линейка «Flamenco». Ее особенностью является ярко красный цвет, отличный вкус и мясистая мякоть. Такой цвет помидоры получают из-за большой концентрации ликопина – пигмента, который включает в себя сильные антиоксиданты и противовоспалительные свойства. Для выращивания огурцов был подобран сорт «Мева». Отличительными особенностями этого сорта являются насыщенный зеленый цвет, тонкая кожура, хрустящая структура и едва заметные семечки. Весит огурец до 250 грамм, а его размеры достигают до 24 сантиметров. В ассортимент Борских теплиц также входит салат. Он наделен освежающим эффектом, мягким сладковатым вкусом и хрустящей сердцевиной. Кроме того, салат крайне полезен для здоровья – в нем содержатся витамины В, Е и С, которые имеют омолаживающий и оздоровительный эффект.

Территорий, которые охватывают Борский тепличный комплекс, вполне достаточно, чтобы выращивать овощи в закрытом грунте. Нижегородская область постоянно сталкивалась с недостатком собственно выращенной, местной овощной продукции, в связи с малым объемом производимых овощей имеющимися теплицами. С помощью группы компаний «РОСТ» ситуация на прилавках изменится. Постепенно будут заменены импортные, дорогие овощи на местные, выращенные в регионе. Также будет отрегулирована цена, что даст возможность всем желающим покупать Нижегородские хорошие овощи в любой период года.

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