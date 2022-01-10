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Нижегородцы завоевали 9 медалей на первенстве России по сквошу, проходившего в Санкт-Петербурге с 28 по 30 января. Об этом сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.
По итогам турнира нижегородцы завоевали 5 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые медали. Золотые медали - на счету Трофима Алешина, Алексея Маслова, Романа Спирина, Марии Спириной. Серебряными призерами стали Анастасия Елькина и Вера Сяба. Бронзовые медали завоевали Екатерина Спирина и Арсений Музычук. В соревнованиях участвовали спортсмены в возрасте до 19 лет.
Президент Нижегородской федерации сквоша Мария Николаенко отметила, что главный старт сезона прошел успешно, наши спортсмены показали отличные результаты.
Кроме того, нижегородские спортсмены войдут в состав национальной сборной для участия на чемпионате Европы по сквошу в мае 2022 года в Голландии.
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