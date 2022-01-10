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Общество

Товарооборот Нижегородской области и Голландии за 11 месяцев 2021 года вырос в 3,1 раза

31 января 2022 18:45  [68] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Товарооборот Нижегородской области с Королевством Нидерландов за январь – ноябрь 2021 года вырос в 3,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020-го и составил 760 млн долларов.

Как заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, рост экспортных поставок свидетельствует о постепенном восстановлении сотрудничества с иностранными государствами в условиях пандемии.

"Рост экспорта – подтверждение развития нашей обрабатывающей промышленности, производственных площадок. Он позволяет обеспечивать рабочие места и подтверждает, что продукция нижегородских компаний пользуется спросом у наших партнеров. Правительство области, в свою очередь, активно поддерживает экспортеров, в том числе благодаря национальному проекту "Международная кооперация и экспорт", - сказал Глеб Никитин.

Согласно статистике Федеральной таможенной службы, экспорт Нижегородской области в Нидерланды увеличился за 11 месяцев в 3,4 раза, до 710 млн долларов, импорт вырос в 1,5 раза, до 50 млн долларов. Положительное сальдо торгового баланса составило 660 млн долларов.

Глава региона подчеркнул, что на нижегородский экспорт в Нидерланды приходится более 90% объема двусторонней торговли с этим государством.

"Более 30 нижегородских компаний поставляет продукцию в Нидерланды. В основном это производители минерального топлива и нефтепродуктов (экспорт вырос в 3,5 раза, до 665 млн долларов), органических химических соединений (рост экспорта в 2,4 раза, до 29,4 млн долларов). Мы рассчитываем на расширение сотрудничества и рост объема экспорта", - добавил Глеб Никитин.

Как сообщила директор регионального департамента внешних связей Ольга Гусева, правительство Нижегородской области организует деловые мероприятия, направленные на выход местных производителей на нидерландский рынок.

"По итогам 11 месяцев Нидерланды находятся на четвертом месте среди 143 контрагентов региона. В условиях Covid-ограничений мы активно задействуем дистанционные форматы работы. В частности, в апреле прошлого года для руководителей предприятий региональной медицинской и текстильной промышленности был проведен онлайн-семинар с торговым представителем Российской Федерации в Королевстве Нидерландов Андреем Макаровым в формате "Час с торгпредом", – сказала Ольга Гусева.

По ее словам, представители региона принимают активное участие в заседаниях российско-нидерландского делового клуба, проводимых торгпредством.

"В структуре импорта преобладают нидерландские химические продукты, пластмассы, оборудование и механические устройства. Что касается инвестиционной сферы, сегодня в регионе работает 10 компаний с участием нидерландского капитала", – добавила директор департамента внешних связей.

Напомним, что наращивание объемов несырьевого неэнергетического экспорта является основной задачей нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", разработанного в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации. Нацпроект включает в себя три федеральных проекта: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК", и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта".

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Теги:
Международное сотрудничество Нацпроект Экспорт
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