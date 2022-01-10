"Единая Россия" представит в правительство предложения из регионов по модернизации первичного звена здравоохранения Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Единая Россия" представит в правительство предложения из регионов по модернизации первичного звена здравоохранения. В основу отчета лягут инициативы с мест, которые получили региональные отделения "Единой России" при выполнении поручения Владимира Путина о контроле за исполнением программы модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом сообщил глава комиссии Генсовета партии, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе ВКС с регионами. Участниками обсуждения стали депутаты Госдумы, секретари региональных отделений партии, в том числе губернаторы, представители Минздрава и Минстроя.

В своих выступлениях представители регионов обозначили ряд системных проблем при реализации программы – кадровый голод, особенно в сельских территориях, недостаточность мер поддержки медиков, в том числе речь идет о выплатах им, обеспечении жильем. Предложения "Единой России" по решению этих вопросов поддержали профильные министерства.

Например, Минздрав одобрил инициативы по расширению программы «Земский доктор» - в том числе речь идет об изменении мер соцподдержки для молодых специалистов, которые после обучения возвращаются работать в родные села. Также - по оснащению ФАПов устойчивым интернетом, более активному развитию санавиации.

Поддержку получила и озвученная председателем комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрием Хубезовым инициатива по введению KPI для руководителей вузов и ссузов.

"Нужно установить значения по тому, сколько ребят приходят работать в первичное звено после учебы", - считает первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко.

В Минстрое поддержали предложение "Единой России" об увеличении финансирования на строительство объектов первичного звена в связи с резким ростом цен на строительные материалы.

"Подготовлена потребность по всем регионам и объектам, которые софинансируются из федерального бюджета. Около 1000 объектов прошли экспертизу и готовы обратиться за дополнительным финансированием", - сообщил замминистра строительства Сергей Музыченко.

Между тем участники совещания отметили, что во многих регионах по инициативе "Единой России" уже действуют собственные меры поддержки.

Как подчеркнул Денис Проценко, представленный на совещании региональный опыт является примером обратной связи и станет основой для контроля за реализацией программы модернизации первичного звена.

Напомним, общий объем финансового обеспечения программы модернизации первичного звена здравоохранения Нижегородской области на 2021-2025 гг. составляет более 15,6 млрд рублей.

В 2021 году в медицинские организации региона поставлена 431 единица медицинского оборудования, 44 медучреждения получили 321 новый автомобиль повышенной проходимости. Также по программе в прошлом году был выполнен капитальный ремонт на 100 объектах, на 142-х начаты строительно-монтажные работы.

В текущем году запланировано строительство 28 объектов здравоохранения; комплексный капитальный ремонт 214 объектов здравоохранения; закупка 275 единиц нового медицинского оборудования и 258 единиц легкового автотранспорта. На капитальный ремонт медицинских организаций предусмотрено более 1,6 млрд рублей, на приобретение нового оборудования - порядка 500 млн рублей.

По словам председателя комитета Законодательного собрания Нижегородской области по социальным вопросам Натальи Смотраковой, модернизация первичного звена здравоохранения является на сегодняшний день одной из приоритетных задач.

"Для ее решения в регионе ведется ежедневная кропотливая работа. Важно, что она носит не разовый, а системный характер. В больницы и поликлиники поступает новое оборудование. Хорошими темпами, даже с опережением графика, идет процесс, связанный с закупкой автотранспортных средств для лечебных учреждений. Все это в совокупности повышает качество медицинской помощи, которая оказывается гражданам", - отметила Наталья Смотракова.