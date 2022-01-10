"Русская реклама" - популярное русскоязычное издание в США

В США количество русскоязычных эмигрантов за последние 20-30 лет увеличилось в разы. Сегодня в крупных американских городах на Восточном побережье, а также в Калифорнии проживает большое количество русских. Специально для русской диаспоры было создано информационно-рекламное СМИ – «Русская реклама», которая за короткое время превратилось в самое крупное в Соединенных Штатах русскоязычное издание, выходящее раз в неделю в интернете. Русскоговорящая аудитория американского общества с его помощью может найти покупателей и продавцов, работодателей и наемных работников в русскоязычной среде. Для этого нужно просто разместить на этой площадке платное рекламное объявление, в котором указывается, что нужна работа уборка квартир, или бухгалтер готов оказать услуги в формате аутсорсинга. После этого объявление размещается в тематическом разделе «Работа», который регулярно просматривается бывшими русскими, которые готовы нанять русскоговорящего работника, или поступить на работу к русскоговорящему работодателю.

Особенности функционала электронного издания «Русская реклама»

Сервис «Русская реклама» специально был создан для русскоговорящей американской аудитории, которая стремилась после эмиграции интегрироваться в малознакомую структуру американского общества. Чтобы быстрее обрастать социальными связями русские, эмигрировавшие в США, старались сначала структурироваться в русскоязычную американскую диаспору, чтобы решить текущие жизненные проблемы:

найти подработку;

устроиться на постоянное место работы;

решить свои налоговые проблемы;

снять жилье;

найти образовательное учреждение или обучающие курсы;

расширить свой круг знакомств с противоположным полом.

Еженедельно обновляющееся рекламно-информационное издание позволяет в короткие сроки получать актуальную информацию, востребованную в повседневной жизни русской общины США. Если нужна работа для студентов на дому, или бытовые услуги по доступным ценам, то следует обращаться на русскоязычный сайт «Русская реклама». Вся информация здесь актуальна и обновляется каждую неделю. С помощью такого ресурса можно эффективно и недорого продвигать свои услуги или свой небольшой бизнес среди русскоговорящей американской диаспоры. За небольшую сумму размещается объявление в тематическом разделе сайта, на которое через короткое время обязательно откликнется целевая аудитория рекламодателя.

Особенности рекламно-информационного издания «Русская реклама»

Рекламно-информационный сервис «Русская реклама» не просто доска объявлений. Это полноценное электронное СМИ с большим количеством тематических разделов, которыми интересуется каждый день огромное количество русскоязычных пользователей. Здесь можно не только найти работодателей, которым нужна русскоязычная уборщица вакансии на другие виды работ с более высокой квалификацией здесь также регулярно публикуются.

Здесь можно узнать информацию о ресторанах и кафе, в которых можно в дистанционно режиме заказать столик на нужное время. В разделе «Здоровье» представлена полезная информация, которая поможет оформить медицинскую страховку или найти нужного медицинского специалиста, имеющего частную практику.

В разделе «Развлечения» также можно найти много полезных и интересных новостей, которые помогут организовать досуг русскоговорящего американца. Полезный и доступный электронный сервис стал своеобразной площадкой, связывающей членов русской диаспоры в США.

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