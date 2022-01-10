"Спартак Юниор" рассматривает несколько участков для строительства футбольной школы в Нижнем Новгороде

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"Спартак Юниор" рассматривает несколько земельных участков для строительства футбольной школы в Нижнем Новгороде. Об этом пишет ИА "Время Н" со ссылкой на Корпорацию развития Нижегородской области.
Согласно информации, в настоящее время рассматриваются разные участки. В частности, ранее компания планировала построить футбольную спортшколу на улице Малиновского в Советском районе.
Предполагается, что футбольные поля будут сдаваться в аренду на платной основе, но для школ и соревнований будут предоставляться в бесплатное пользование.
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