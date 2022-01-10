"Спартак Юниор" рассматривает несколько участков для строительства футбольной школы в Нижнем Новгороде Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Спартак Юниор" рассматривает несколько земельных участков для строительства футбольной школы в Нижнем Новгороде. Об этом пишет ИА "Время Н" со ссылкой на Корпорацию развития Нижегородской области.

Согласно информации, в настоящее время рассматриваются разные участки. В частности, ранее компания планировала построить футбольную спортшколу на улице Малиновского в Советском районе.

Предполагается, что футбольные поля будут сдаваться в аренду на платной основе, но для школ и соревнований будут предоставляться в бесплатное пользование.