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Спорт

"Спартак Юниор" рассматривает несколько участков для строительства футбольной школы в Нижнем Новгороде

01 февраля 2022 10:02  [78] Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Спартак Юниор" рассматривает несколько земельных участков для строительства футбольной школы в Нижнем Новгороде. Об этом пишет ИА "Время Н" со ссылкой на Корпорацию развития Нижегородской области.

Согласно информации, в настоящее время рассматриваются разные участки. В частности, ранее компания планировала построить футбольную спортшколу на улице Малиновского в Советском районе.

Предполагается, что футбольные поля будут сдаваться в аренду на платной основе, но для школ и соревнований будут предоставляться в бесплатное пользование.

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Теги:
Футбол
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