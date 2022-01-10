Более 14 тонн контрафактного алкоголя изъяли полицейские в Нижнем Новгороде Происшествия

Кадр с оперативного видео Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Нижнему Новгороду совместно с сотрудниками райотдела исполнения административного законодательства изъяли из незаконного оборота алкогольную продукцию в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

В частности, в Автозаводском районе на Южном шоссе была обнаружена фура со спиртосодержащей продукцией, на которую отсутствовала сопроводительная документация.

В результате полицейские изъяли 2 768 картонных коробок с канистрами и пластиковыми бутылками. В общей сложности было изъято более 14 тысяч литров алкоголя на сумму более 5 млн рублей. Продукцию опечатали и отправили на экспертизу.

По дынному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 171.3 УК РФ (незаконные производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции). Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы на срок до 5 лет.

В настоящее время ведётся следствие. Сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к данному преступлению.

Ранее сообщалось, что Минпром Нижегородской области в 2021 году изъял в торговых точках 1 353 бутылки нелицензированной алкогольной продукции.