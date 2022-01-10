Нижегородская область вошла в пятерку регионов-лидеров в рейтинге событийного потенциала Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская область вошла в пятерку регионов-лидеров в "Рейтинге событийного потенциала регионов – 2021", который ежегодно готовит Выставочный научно-исследовательский центр R&C. Об этом сообщили в правительстве региона.

Согласно информации, по сравнению с 2020 годом Нижегородская область существенно улучшила свои позиции, поднявшись с 11-го на 4-е место. Лидером рейтинга уже много лет является Санкт-Петербург и Ленинградская область.

"Большую роль в оценке Нижегородской области сыграло празднование 800-летия Нижнего Новгорода. Была разработана насыщенная событийная программа, проведена масштабная кампания по благоустройству. Город готовился принимать туристов, в том числе деловых гостей - несколько крупнейших мероприятий было проведено на территории обновленной Нижегородской ярмарки. И, конечно же, это была работа на перспективу - созданную инфраструктуру мы планируем использовать в дальнейшем", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

При составлении рейтинга оцениваются площадки для проведения мероприятий и средства размещения. Также учитывается стратегия продвижения территории, уровень административного регулирования выставочной и конгрессной деятельности, а также региональный опыт проведения крупных международных мероприятий.

СПРАВКА:

Рейтинг событийного потенциала регионов существует с 2015 года. В исходный пул рейтинга включены все российские регионы и города, которые являются их административными центрами. Традиционно в тандемах, обусловленных общностью социально-экономического развития, рассматриваются Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Республика Крым и город Севастополь. В 2021 году впервые в исследовании единым регионом выступили Краснодарский край и город Сочи.