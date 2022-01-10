Первенство России по тайскому боксу пройдёт в Нижегородской области Спорт

Чемпионка мира Александра Лытова - в центре Фото: департамент спорта Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Первенство России по тайскому боксу среди юношей и девушек пройдёт в Нижегородской области в апреле 2022 года. Решение об этом было принято в связи с успехом нижегородских спортсменов на всероссийских соревнованиях.

Президент Нижегородской региональной федерации тайского бокса Максим Виноградов рассказал, что нижегородцы отлично показали себя на турнире "Тройной удар" в Москве и первенстве Уральского и Приволжского федеральных округов. Поэтому по итогам соревнований было принято решение провести Первенство России именно на нижегородской земле.

Так, на первенстве ПФО и УФО по тайскому боксу, которое проходило в Екатеринбурге с 25 по 31 января, четверо воспитанников спортшколы "Радий" (тренер - Нариман Жалилов) получили золотые медали: Кирилл Грибов, Александра Лытова, Никита Гуляев и Кира Кадушкина.

Кроме того, спортсмены нижегородской МБУ СШ № 9 на этих соревнованиях добавили в копилку сборной Нижегородской области ещё пять медалей: Никита Карабасов и Данила Балабонин (тренер Антон Соколов) заняли высшие места на пьедестале, а Яна Лазовская (тренер Антон Соколов), Серафим Борисов и Никита Низов (тренер Евгений Воронцов) завоевали серебряные награды.

Напомним, в декабре 2021 года юная нижегородская спортсменка Александра Лытова завоевала золото на Первенстве мира по тайскому боксу.