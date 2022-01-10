Два человека погибли в ДТП в Нижегородской области 1 февраля Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Два человека погибли в ДТП в Нижегородской области 1 февраля. Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, одна автоавария с погибшим произошла 1 февраля в 06:40 на 532 км трассы Москва – Уфа в Лысковском районе.

61-летний водитель иномарки Hyundai при обгоне не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Volvo с полуприцепом. В автоаварии погибла пассажирка первого автомобиля.

Другое ДТП с летальным исходом произошло 1 февраля в 07:30 на 152 км автодороги Нижний Новгород – Саратов в Шатковском районе.

62-летний водитель Lada Granta не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения. Там он врезался в Газель Луидор 3009D. От полученных травм водитель Lada скончался на месте аварии.