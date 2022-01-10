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Спорт

Форвард "Нижнего Новгорода" Сергей Торопов получил wild card на участие в матче всех звезд от Лиги ВТБ

02 февраля 2022 09:41  [43] Спорт

Фото: пресс-служба клуба

Форвард "Нижнего Новгорода" Сергей Торопов получил wild card на участие в матче всех звезд от Лиги ВТБ. Об этом сообщается на сайте баскетбольного клуба.

Согласно информации, единая Лига ВТБ вручила четырем игрокам wild card на участие в Матче Всех Звезд. Среди них оказался форвард "Нижнего Новгорода" Сергей Торопов, который примет участие в этом событии впервые.

Таким образом, в МВЗ-2022 от БК "НН" сыграют Иван Стребков, Антон Астапкович и Сергей Торопов.

Помимо Торопова wild card получили Никита Курбанов и Дэниэл Хэккетт (ЦСКА), а также Айзея Кэнэн (УНИКС).

"В Лиге ВТБ играет немало игроков, достойных попадания на Матч Всех Звезд, поэтому принимать решения по wild card в этом году было очень непросто. Сергей Торопов в этом сезоне ярко дебютировал за сборную России, набрав в своем первом матче в майке национальной команды 17 очков, а также является вторым по эффективности в "Нижнем Новгороде". Будет интересно посмотреть на то, как баскетболист, который в 32 года продолжает прогрессировать, проявит себя на Матче всех звезд", - сказал генеральный директор Лиги Илона Корстин.

Итоговые составы команд:

"Звезды России": Иван Стребков ("Нижний Новгород"), Дмитрий Кулагин ("Зенит"), Алексей Швед (ЦСКА), Евгений Колесников ("Автодор"), Евгений Воронов ("ПАРМА"), Антон Астапкович ("Нижний Новгород"), Сергей Карасев ("Зенит"), Андрей Воронцевич (УНИКС), Джоэль Боломбой (ЦСКА), Станислав Ильницкий ("Локомотив-Кубань"), Никита Курбанов (ЦСКА), Сергей Торопов ("Нижний Новгород")

"Звезды Мира": Эрик Макколлум ("Локомотив-Кубань"), Билли Бэрон ("Зенит"), Кенни Чери ("Автодор"), Иффе Лундберг (ЦСКА), Энтони Хики ("Астана"), Марио Хезонья (УНИКС), Джордан Мики ("Зенит"), Торнике Шенгелия (ЦСКА), Джонатан Мотли ("Локомотив-Кубань"), Джон Браун III (УНИКС), Дэниэл Хэккетт (ЦСКА), Айзея Кэнэн (УНИКС)

Матч всех звезд пройдет в Москве на ВТБ Арене 20 февраля.

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Теги:
Баскетбол
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