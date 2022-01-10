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Дезинфекция клопов в Москве

02 февраля 2022 08:42  [56]

Клопы очень опасны и каждый человек прекрасно понимают, что если они завелись, то от них нужно в срочном порядке избавляться. Дезинфекция клопов – процедура, которая позволяет избавиться от вредителей. Уничтожение проводиться специалистами и с использованием специальных средств.

Опасны ли клопы?

Стоит клопам появиться в жилом помещении, как квартира превращается в пространство, в котором совершенно невозможно жить. Человек лишается сна и спокойствия. В результате он становится психологически неустойчивым и теряет свое здоровье. А если клоп успеет покусать, то он будет вялым и подавленным.

Клоп кусает безболезненно. Неприятные ощущения появляются потом. Место укуса начинает сильно чесаться, может появиться сыть и покраснения. Подобные проявления заметны через несколько дней. Если клопов много, то за ночь они могут укусить человека почти 500-т раз.

Одно дело неприятные ощущения и совершенно другое – опасные заболевания, которые они могут переносить. Дезинфекция в Москве – это отличная возможность избавиться от вредителей быстро и без последствий.

Стоит отметить, что опасен не сам укус, а его дальнейшее расчесывание. В процессе расчесывания в организм попадают патогенные микроорганизмы. Клопы переносят огромное количество заболеваний. Например, оспа, туберкулез и брюшной тиф.

Как бороться с клопами?

Мы не будем рассказывать, что есть народные способы борьбы с клопами. Конечно, можно воспользоваться этими способами, но они могут быть бесполезны. Стоит обратиться в специальную службу, и специалисты проведут комплексную обработку.

СЭС приезжает на вызов и проводит обработку помещения специальными средствами. Специалисты располагают не только специальным оборудованием, но и средствами, которые позволяют сделать все быстро и человек получит отличный результат.

К примеру, самым эффективным способом считается холодный туман. С помощью данного метода можно обработать труднодоступные места и уничтожить всех насекомых. Особенно это актуально в том случае, если нужно уничтожить клопов в щелях, между обоями и под полом.

Чтобы получить холодный туман, специалисты должны располагать специальными установками, которые и распыляют его. После проведения обработки стоит проветрить помещение. Использовать холодный туман можно не только в закрытых помещениях, но и на открытом воздухе.

Данный способ считается экономичным. Используется минимальное количество раствора, который можно распылить на довольно большую территорию.

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