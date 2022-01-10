Паркетная доска от магазина "Паркет Плюс"

Паркет – это напольное покрытие, которое обладает очень хорошими характеристиками. Выглядит паркет привлекательно, не нуждается в слишком большом уходе, служит очень долго.

Приобрести красивый паркет для спальни, коридора, прихожей, кухни вы можете в нашем магазине Parqetplus. У нас продается паркетная доска цена которой вас приятно удивит.

В нашем ассортименте большое разнообразие напольных покрытий. При этом стоимость паркетной доски умеренная.

Мы предлагаем нашим покупателям только качественную продукцию известных брендов мирового уровня. Ну а быстрые и удобные доставка и оплата оставят приятные впечатления о нас.

Почему паркет

Этот материал, несмотря на появление новых, ничто не может заменить. Паркетная доска СПб от нашей компании – это надежность, хорошее качество, широкие возможности использования.

Так как паркет делают из нескольких слоев древесины разных пород, то покрытие отличается экологичностью и прочностью. Натуральное дерево создает приятный микроклимат в доме, делает его уютным.

Внешне паркет выглядит очень привлекательно, вариантов расцветок довольно много. При этом по своим характеристикам он не уступает ценным породам дерева. Это такой же прочный материал.

По своим вариантам паркетная доска может быть одно, двух и трехполосной.

В нашем магазине «Паркет Плюс» есть доски от известных производителей в самых разных вариантах. Стили обработки разные – состаривание, кантри, классический.

Финишное покрытие может быть также разным: масло или лак. Верхний слой предотвращает доску от выгорания и повреждений.

Предлагаем вам купить паркетную доску в СПб в нашей компании. Удобная навигация онлайн магазина и большой выбор, а также помощь наших консультантов – наши преимущества.

Как выбрать паркет

В подборе напольного покрытия для спальни, кухни, прихожей вас ничто не ограничивает. Удачным решением всегда будет паркет.

Для жилых комнат можно подобрать паркет с небольшой влагоустойчивостью. Выбор расцветки может быть любым. Главное, чтобы она гармонировала с интерьером комнаты.

Для кухни и прихожей паркетная доска должна быть хорошо защищена от воды. Ведь здесь полы мыть приходиться очень часто. Лучше всего использовать для паркета сухую чистку либо влажную уборку.

Для укладки паркета лучше пригласить профессиональных мастеров, хотя сделать это можно и самостоятельно. Если вы правильно подобрали полы для комнаты в квартире или доме, то такой паркет будет очень долговечным. Срок службы – не менее 50 лет.

«Паркет Плюс» – паркет от мировых зарубежных брендов для вас!

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