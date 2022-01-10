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Особенности услуги по вывозу мусора в Москве и Московской области

02 февраля 2022 09:12  [54]

Услуга вывоза мусора сейчас пользуется популярностью среди жителей Москвы и Подмосковья. С ее помощью вам удастся избавиться от старых вещей, хлама, ненужных предметов, отходов. Чаще всего такие работы требуются при ремонте, переезде, строительных работах. В компании «Мусорщик» можно заказать услугу вывоза мусора Газелью и утилизацию отходов. Специалисты смогут избавить вас от любого объема ненужных вещей в короткие сроки.

Особенности и преимущества услуги

Компания «Мусорщик» предоставляет услуги по вывозу мусора в Москве и Московской области для физических и юридических лиц. Для этого предоставляются специализированные газели, мусоровозы и другие автомобили с разными объемами. Преимуществами услуги выступают:

  • возможность заказа услуги на определенную дату и время;
  • учет всех пожеланий и требований заказчика;
  • подготовка специализированного оборудования и транспортного средства;
  • предоставление упаковки и дополнительных приспособлений;
  • перевозка мусора в специализированное место для утилизации.

Наша фирма выполняет все работы по погрузке, транспортировке и утилизации отходов. Специалисты быстро и качественно вывозят мусор в Жуковском, по минимальным расценкам. Процесс происходит поэтапно. Сначала наши сотрудники приезжают в указанное место в назначенное время. Затем грузчики выполняют погрузку мусора. Далее отходы перевозятся на свалку или в специализированное место. Тут и происходит утилизация.

Преимущества компании «Мусорщик»

Мы уже несколько лет занимаемся вывозом мусора и отходов в Москве и Московской области. За время своего существования компания «Мусорщик» получила доверие и любовь своих клиентов. У нас присутствуют все необходимые лицензии и документы на осуществление деятельности. Другими преимуществами компании выступают:

  • учет всех требований и пожеланий заказчика;
  • недорогие цены на все виды услуг;
  • осуществление всех необходимых работ по погрузке, перевозке, утилизации;
  • большой автопарк с современными и исправными транспортными средствами;
  • возможность вывоза большого объема мусора и ненужных вещей;
  • работа с физическими и юридическими лицами.

Подробнее ознакомиться с условиями сотрудничества вы можете на сайте компании – https://musor4.ru, где при необходимости удастся связаться с менеджером и уточнить детали услуги. При вывозе и утилизации мусора мы соблюдаем все законодательные нормы и правила. Притом клиентов порадуют оперативные сроки и демократичные цены на работу опытных специалистов.

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