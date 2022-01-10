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Профессиональная чистка вентиляций в Москве

02 февраля 2022 09:20  [51]

Сегодня регулярная чистка вентиляции в квартире имеет большое значение для здоровья и нормального самочувствия человека. В такой же способ обеспечиваются надлежащие противопожарные меры. Во всех жилищах обязательно обеспечивается очищение воздуха и нормальное проветривание. В таких системах со временем скапливается грязь, пыль, мусор с жиром и копотью. Это провоцирует засорение, появление плохого запаха. Без капитальной очистки не обойтись, которую проводит санитарная профессиональная служба.

Возможные опасности

При неполноценной вентиляции воздуха образуется излишний конденсат, он провоцирует активное развитие:

  • грибков с плесенью;
  • микроорганизмов.

Очень быстро прогревается воздух, окна запотевают, а при открытой двери не осуществляется движение воздушных масс. Проверить нормальное функционирование воздуховода несложно по поднесенной зажженной спичке. Если пламя от нее спокойно горит и не колеблется, незамедлительно нужно проводить обслуживание вентиляции.

Предварительное обследование

Понять состояние имеющихся систем в помещении можно только при фактическом их осмотре. Инспекция устанавливает:

  • эффективность их действия;
  • кратность по воздухообмену;
  • надежность имеющихся фильтров.

Для поверки задействуются мультиметры с шумомерами, аналогичные конструкции. Определяется концентрация вредных компонентов, показатель влажности, скорость, с которой перемещается воздух.

В результате проведенных работ составляется акт, определяющий состояние вентиляции. Необходимость в проведении чистки с дезинфекцией или же полное соответствие с действующими нормами. Если предстоят работы, уточняется их предварительная цена. Важно своевременно осуществлять диагностику вентиляции, так обнаруживается ее неисправность, заполненность.

Проведение процедуры

Мастера компании в работе пользуются специальными агрегатами. Например, при устранении жира не обойтись без щеток с валами, которые пополняются чистящей пеной, активными реагентами. Если загрязнение представлено большим пылевым скоплением, уместными станут мощные щетки для сухой обработки поверхностей.

Отдельные установки обрабатываются посредством промышленных пылесосов, пароочистителей, моечных аппаратов высокого давления. Важный и обязательный этап заключается в дезинфекции вентиляции. Она проводится по методу густого распыления с созданием густого тумана. Только так в помещение всегда будет попадать свежий воздух в нужном количестве.

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