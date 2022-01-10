Нужна ли лицензия на проведение дезинфекции?

На рынке Москвы и Московской области работают множество фирм, занимающихся предоставлением услуг по дезинфекции офисов, квартир, домов и прочих помещений. Многие из них работают, не имея при этом такого документа, как лицензия на дезинфекцию. Следует разобраться, насколько это законно и нужно ли требовать у компании, которую вы рассматриваете в качестве поставщика подобных услуг, подобные разрешительные документы.

Действительно, в какой-то момент (а он наступил в 2007 году) государство заявило, что исключает из списка профессиональных занятий, требующих получения лицензии, дезинфекцию. Получение этого документа стало не обязательным, а добровольным – например, оно становилось преимуществом, если речь шла о проведении работ в медицинских учреждениях. И только по прошествии 10 с лишним лет к этому вопросу вернулись. В результате его рассмотрения Верховным судом было приято решение, что дезинфекция возвращается в перечень видов профессиональной деятельности, для осуществления которой требуется наличие лицензии.

Было высказано множество доводов к принятию подобного решения, оппоненты взывали к различного рода законодательным актам, однако суд оказался тверд в своем решении. С того момента все организации, которые предоставляют в Москве подобные услуги, должны иметь соответствующую лицензию, и это требование стало не желательным, а обязательным. Без него все услуги не окажутся законными, даже если будут проводиться с соблюдением технологии.

Этот документ, естественно, имеется у компании Мос Эко-Сервис, а потому они могут предоставлять подобные услуги не только в обычных помещениях, но и в различного рода медицинских организациях как государственной, так и частной форм собственности.

Эта лицензия является бессрочной: получив ее однажды, можно предоставлять услуги по дезинфекции в Москве и Московской области, а также на территории всей страны, без ограничений и необходимости ее продления. Неважно, какие именно проблемы с непрошенными насекомыми и мелкими грызунами возникают у вас в компании, - вы можете обратиться в эту компанию. Сотрудничая с ними, можно рассчитывать на доступные цены, быстрое выполнение заказа, заключение официального договора, подписание всех необходимых актов выполненных работ, различные способы оплаты и другие преимущества, которые очень важны не только для юридических лиц, но и для некоторых физических.

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