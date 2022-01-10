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Как выбрать средство от тараканов?

02 февраля 2022 09:41  [83]

Несмотря на то, что на дворе 21 век, эра высоких технологий и невероятное развитие Интернета, многих жителей обычных квартир беспокоит та же проблема, которая была актуальна для наших бабушек и дедушек – наличие тараканов, клопов, мошек, муравьев и прочих мелких насекомых. Редко когда в домах, которые относятся к так называемому старому фонду, не встретишь кого-либо из них, выйдя вечером на кухню и внезапно включив свет.

Однако, в отличие от народных средств, которыми пользовались наши бабушки и дедушки, сегодня существует множество современных возможностей справиться с нашествием этих насекомых самостоятельно. Для этого нужно не так уж и много – просто зайти в магазин дезсредств и выбрать тот препарат, который будет максимально эффективным.

Хорошо, когда у вас есть опыт в выборе, и вы знаете, какое именно средство и какой фирмы лучше заказать. Ну а что делать в том случае, если вы занимаетесь этим впервые, без опыта в этом деле? С одной стороны, это хорошо, потому что означает, что раньше у вас таких проблем не существовало. А вот с другой стороны это плохо, потому что отсутствие опыта не дает вам возможности сделать правильный выбор с первого раза.

Сегодня все средства, которые помогают бороться с насекомыми дома, можно условно поделить на три группы. Первое, что дает максимальный эффект, - это спреи, аэрозоли и концентраты, на основе которых готовят различные растворы. Они используются именно для срочного уничтожения насекомых. Их эффекта стоит ожидать буквально на следующий день после того, как они были использованы. Сразу хочется предупредить: эти средства ядовиты и небезопасны для людей и домашних животных, которые останутся в помещении, где было произведено распыление. Какую-то часть насекомых вы убьете, а вот остальные останутся, и тут ничего не поделаешь – эффективность у них очень невысокая.

Вторая группа – это условные «медленные» средства. К ним относятся гели, порошки, ловушки. Тут эффект достигается в течение нескольких недель – от 1 до 2. Они безопасны как для людей, так и для домашних животных, а потому уезжать из квартиры при их использовании нет никакого смысла. Более того, у них никакого резкого запаха, так что вы даже не узнаете, что кто-то из членов вашей семьи расставил ловушки на тараканов. Их эффективность выше, чем в предыдущих случаях, однако все равно не 100%-ная.

Третья группа – это современные отпугиватели. Они действуют на основе электромагнитных и ультразвуковых волн. Большой эффективностью сами по себе они не обладают, а вот добавить результата после обработки одной из двух предыдущих групп вполне смогут.

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