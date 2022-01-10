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Общество

Смертность младенцев в Нижегородской области в 2021 году уменьшилась на 10%

02 февраля 2022 10:21  [92] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Смертность детей до года в Нижегородской области в прошедшем году уменьшилась на 10,3% по сравнению с показателем 2020 года. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте Нижегородстата.

Согласно информации, в 2021 году в Нижегородской области умерло 113 младенцев, тогда как в 2020 году данный показатель был равен 126.

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики, в 2021 году в регионе скончались 62 936 человек, что на 7850 человек больше, чем за 2020 год.  Родилось 26 120 человек, что также ниже уровня 2020 года, когда в Нижегородской области родилось 27 648 человек.

Таким образом, естественная убыль населения в 2021 году в Нижегородской области составила 36 816 человек.

Ранее министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов сообщал, что Нижегородская область находится на втором месте после Москвы в рейтинге младенческой смертности в городах-миллионниках.

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Теги:
Дети Здравоохранение Смертность
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