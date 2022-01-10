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Общество

Нижегородская область на 32% опережает регионы ПФО по объему восстановления лесного фонда

02 февраля 2022 11:33  [89] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородская область на 32% опережает регионы ПФО по объему восстановления лесного фонда. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.

Согласно информации, за последние три года в регионе лесовосстановление было выполнено на площади 40,3 тыс. га, из которых 13,8 тыс. га было восстановлено в 2021 году. Данные работы ведутся в рамках федерального проекта "Сохранение лесов", входящего в состав нацпроекта "Экология", отметили в нижегородском минлесхозе.

Леса Нижегородской области занимают площадь более 4 млн га, из которых 3,8 млн га по состоянию на 2021 год составляют земли лесного фонда. Из них: 53% - мягколиственные (береза, осина, липа); 43% - хвойные (сосна, ель, лиственница); 2% - твердолиственные (дуб, ясень); 2% - другие древесные породы, кустарники.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в пятёрку лучших регионов России по итогам акции "Сохраним лес".

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Теги:
Лесное хозяйство Нацпроект Экология
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