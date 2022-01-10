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Анонсы событий для СМИ на 1 февраля 2022 года
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Происшествия

СК возбудил уголовное дело в отношении депутата думы Дзержинска

02 февраля 2022 13:43  [78] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Следователи СК России по Нижегородской области возбудили уголовное дело в отношении депутата Думы Дзержинска, директора МКУ "Ритуал", Наталии Мигуновой, а также еще одного сотрудника этой организации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно информации, уголовное дело в отношении подозреваемых возбуждено по статье 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой).

По версии следствия, в период с 2016 по декабрь 2019 года подозреваемые фиктивно трудоустроили в МКУ "Ритуал" Дзержинска как минимум 7 работников, которые фактически не исполняли трудовые обязанности. За это время обвиняемые похитили бюджетные средства, начисляемые в качестве зарплаты якобы трудоустроенным гражданам, на сумму более 1,1 млн рублей.

В настоящее время следователи СК проводят обыски с целью изъятия необходимой документации. Также решается вопрос о задержании директора и других сотрудников МКУ, добавили в ведомстве.

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Теги:
Мошенничество Следственное управление
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