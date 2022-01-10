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Общество

Прямые вылеты в Самару открыты из нижегородского аэропорта

02 февраля 2022 16:22  [127] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Прямые вылеты в Самару открыты из нижегородского аэропорта имени В.П. Чкалова. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Согласно информации, рейсы будут выполняться два раза в неделю по средам и воскресеньям.

Так, вылеты из нижегородского аэропорта запланированы по средам в 14:50, а прибытие в аэропорт Курумоч в 17:15. Обратные рейсы - в 18:15 с прибытием 18:35.

В воскресенье ожидается немного другое расписание: вылет в 11:30, а прибытие в Самару - в 13:45. Вылеты из Самары по воскресеньям в 10:15, прибытие в Нижний Новгород в 10:30.

Отмечается, что рейсы будут выполняться на воздушных судах Sukhoi Superjet 100.

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Теги:
Авиасообщение Аэропорт
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