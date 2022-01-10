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Общество

"Урок Цифры" прошел в трех "Кванториумах" Нижегородской области

02 февраля 2022 18:18  [62] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В мобильном технопарке "Кванториум" и детских технопарках "Кванториум Саров" и "Кванториум Бор" 2 февраля для школьников прошли интерактивные занятия по кибербезопасности в рамках образовательного проекта "Урок Цифры", который входит во Всероссийский образовательный проект в сфере цифровой экономики. Об этом сообщили в Минобразования Нижегородской области.

Школьникам рассказали о существующих киберугрозах и способах защиты от них, об исследовании кибератак, практических навыках безопасного поведения в сети Интернет и в реальной жизни, а также они узнали о профессиях в сфере информационной безопасности.

По словам министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольги Петровой, "Урок Цифры" - это отличный способ привлечения внимания школьников к современным проблемам информационной безопасности.

"В дальнейшем знания цифровых технологий, принципов работы искусственного интеллекта помогут ребятам не только скорректировать своё поведение в сети, но и спланировать свою будущую карьеру, ориентируясь на стремительно развивающиеся технологии", - отметила Ольга Петрова.

В рамках "Урока цифры" педагоги детского технопарка "Кванториум Бор" совместно с партнёрами реализовали обширную программу, включающую в себя воркшопы и тренинги от представителей российской ИТ-компании Qligent и российской технологической корпорации VK. В конце мероприятия школьникам вручили подарки от детского технопарка "Кванториум Бор" и компании Intel.

Образовательный проект для школьников "Урок цифры" стартовал в декабре 2018 года по инициативе Минпросвещения РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и АНО "Цифровая экономика". Проект позволяет школьникам развить цифровые компетенции, помогает им определиться с профессией.

Напомним, с 2021 года мероприятия по созданию детских технопарков "Кванториум" трансформировались и перешли в федеральный проект "Современная школа" нацпроекта "Образование".

Национальный проект "Образование" реализуется в стране в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". Его ключевая цель - обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.

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Теги:
Кванториум Нацпроект Образование
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