Нижегородских экспортеров приглашают к участию в международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия" Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские предприятия-экспортеры приглашаются для участия в международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия", которая пройдет с 25 по 27 апреля 2022 года в Узбекистане. Деловая миссия в страну организуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Министр промышленности торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов отметил, что Узбекистан является одним из активно развивающихся направлений экспорта.

"Экспорт Нижегородской области в Узбекистан по итогам 11 месяцев 2021 года составил 85,1 млн долларов. Наш регион активно поставляет в страну изделия из черных металлов, легковой и грузовой транспорт, химические продукты, оборудование и механические устройства, изделия из пластмассы и стекла, а также масложировую продукцию. Нижегородские товары традиционно пользуются высоким спросом на узбекском рынке. Кроме того, Узбекистан является ключевым торговым и промышленным хабом в другие страны Центральной Азии. Участие в выставке - хороший шанс для наших производителей установить деловые контакты и заключить выгодные соглашения с новыми зарубежными партнерами", - сказал Максим Черкасов.

Нижегородский центр развития экспорта полностью берет на себя затраты, связанные с поиском перспективных партнеров, а также организацию и проведение В2В-встреч. Компаниям нужно будет оплатить самостоятельно только командировочные и транспортные расходы.

Для экспортеров будет организована деловая программа с участием представителей государственных структур Узбекистана, встречи с деловыми кругами, а также целевые переговоры с потенциальными покупателями, выразившими заинтересованность в приобретении российской продукции и услуг. Планируется, что основные мероприятия будут проходить в офлайн-формате в конгрессно-выставочном комплексе НВК "Узэкспоцентр". Кроме того, запланированы поездки на узбекские промышленные предприятия и официальный деловой прием.

В рамках выставки свою продукцию продемонстрируют более 100 компаний из России, Узбекистана, Китая, Германии, Кореи, Италии, Японии, Турции, Франции, стран ЕАЭС и Центральной Азии, представители крупнейших компаний, а также средний и малый бизнес.

Также в ходе выставки пройдет более 15 сессий по международному сотрудничеству, экспорту, инвестициям и развитию передового производства

Принять участие в бизнес-миссии могут все компании, активно развивающие экспортные каналы сбыта или планирующие начать экспортную деятельность в сфере машиностроения, металлургии, энергетики, химии и фармацевтики. Важный нюанс: у предприятия не должно быть налоговой задолженности.

Для того чтобы стать участником бизнес-миссии, необходимо в срок до 15 февраля 2022 года направить анкету предприятия по специальной форме, расположенной по ссылке, на адрес электронной почты: strat@minprom.kreml.nnov.ru.

За дополнительной информацией об участии в мероприятии можно обращаться в АНО "Центр развития экспорта Нижегородской области" по телефону: 8 (831) 435-18-48.

Напомним, за три дня на выставке в 2021 году побывали свыше 10 тысяч посетителей из разных стран Центральной Азии. В выставке приняли участие 13 регионов России и 14 регионов Узбекистана - более тысячи компаний с узбекской стороны и более 300 компаний с российской. Губернаторы и хокимы договорились развивать межрегиональные контакты в промежутке между ежегодными выставками.

Также напомним, что национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Он предполагает консультационную, информационную, имущественную, финансовую поддержку для предпринимателей и призван увеличить количество россиян, занятых в предпринимательстве.