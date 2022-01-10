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Культура и отдых

Нового худрука и главного дирижёра представили в нижегородском театре оперы и балеты

02 февраля 2022 19:30  [128] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородском театре оперы и балета имени А.С. Пушкина 2 февраля труппе были представлены новый художественный руководитель Алексей Трифонов и главный дирижёр Дмитрий Синьковский. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Как отметил министр культуры Олег Беркович, перед новым художественным руководителем поставлены амбициозные задачи по выходу театра на новый уровень и перезагрузке репертуара.

Так, в этом году планируется увеличить балетную труппу и оркестр: появится два полноценных состава. Кроме того, власти Нижегородской области ищут спонсоров для новых постановок.

У театра в текущем году появится дополнительная площадка – концертный зал в пакгаузах на Стрелке, добавил Беркович.

Новый худрук театра Алексей Трифонов рассказал, что в этом году театр представит две оперные премьеры - "Орфей и Эвридика" и "Кармен". Кроме того, в репертуаре появятся постановки Бориса Покровского, юбилей которого отмечается в этом году. Также планируется сотрудничество с Большим театром России.

"Я считаю, что четыре премьеры в год – это тот уровень, который мы сможем обеспечить нижегородскому зрителю силами расширенной труппы", - сказал Алексей Трифонов.

Главный дирижер Дмитрий Синьковский отметил, что для него большая честь и радость - занять этот пост. "Замечательно, что у нас будет расширенный оркестр, и появится возможность работать сразу двумя составами, это позволит нам больше репетировать, заниматься в том числе и историческим исполнительством", - сказал Синьковский и добавил, что спектакль "Орфей и Эвридика" планируется исполнять именно на исторических инструментах.

Стоит отметить, что сотрудничество с театром по семейным обстоятельствам прекращает руководитель балетной труппы Морихиро Ивата. Кто возглавит балетную труппу, будет объявлено в ближайшее время.

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