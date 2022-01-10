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"Клуб Растений" - широчайший выбор растений и садового инструмента

03 февраля 2022 08:50  [54]

Предприятие «Клуб Растений» специализируется на реализации оборудования для ухода за садом и комплексных решениях, сочетающих в себе все достижения в создании красивого и гармоничного ландшафта на приусадебном участке. Сотрудники компании имеют огромный опыт решения самых сложных задач и работают, принимая во внимание все пожелания и требования заказчика. Все оборудование, которое находится на страницах сайта, надежно и имеет сертификаты качества. В этом небольшом обзоре приведены преимущества высококлассного сучкореза, с характеристиками которого подробней можно ознакомиться на странице: https://plants-club.ua/uk-suchkoriz-bahco-p160-sl-75-21403.

Описание инструмента

Компания Bahco, известная производством качественного инструмента, выпустила на рынок новую высокоэффективную модель сучкореза P160-SL-75. Он является надежным инструментом для любителей и профессионалов, позволяющим качественно обрезать ветки с диаметром до 45 мм. Основное достоинство изделия – его лезвия: для их производства используется высококлассная сталь. Первоначальная заточка таких лезвий сохраняется очень длительное время, а сам металл не поддается коррозии. Благодаря использованию сучкореза, срезы будут чистыми и аккуратными, что исключает повреждение растений.

Достоинства модели

Описываемый сучкорез имеет следующие преимущества:

  • за счет длинных ручек, обрезание высоких деревьев и кустарников возможно без применения лестницы;
  • ручки производятся из такого материала, как алюминий – он легок и прочен;
  • инструмент не скользкий благодаря резиновым накладкам на ручках;
  • сучкорез безопасен, потому как оснащен специальным стопором из резины;
  • конструкция идеально сбалансирована, поэтому работать с инструментом легко.

Есть и ряд других особенностей модели. Края лезвия очень острые, поэтому пользователь должен очень аккуратно работать, чтобы избежать травмы. Стоит отметить, что сучкорез подойдет для обрезания, как живых, так и сухих веток. При этом повышенная влажность не влияет на эффективность работы, ведь ручки укомплектованы резиновыми накладками. Данная модель будет незаменима в приусадебном саду или фермерском хозяйстве.

Компания «Клуб Растений» предлагает не только качественный инструмент, но и огромное количество растений: хвойные и лиственные деревья, редкие растения, кустарники – все это доступно клиентам в официальном интернет-магазине. Для консультаций следует обратиться к компетентным менеджерам в телефонном режиме: они с удовольствием ответят на все интересующие клиента вопросы.

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