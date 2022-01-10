Профессиональные вытяжки для маникюрных кабинетов

Каждый мастер, выполняющий сегодня профессиональный маникюр с педикюром, обязательно в своей работе использует профессиональную вытяжку. Речь идет о мощном приборе, который конструктивно можно сравнить с пылесосом, он эффективно поглощает образующуюся от спила ногтей и расходных материалов пыль (акрил, гель-лак).

Из особенностей

Если говорить об аппаратном маникюре, он представлен сложным и многоэтапным процессом уходового направления. Мастер выполняет множество работ, это:

спиливание и зачистка;

шлифовка;

обработка стопы и кутикулы.

В результате образуются облака из мельчайших частиц, и только мощные вытяжки для маникюра в Нижнем Новгороде эффективно и своевременно их убирают. Получающийся в ходе работы спил несет реальную угрозу человеку, т.к. провоцирует развитие аллергических реакций. Что касается спила от натуральных ногтей, в нем нередко присутствует опасное грибковое поражение.

Современное функциональное оборудование от компании Anvikor отлично себя зарекомендовало в очистке воздуха в пределах закрытого помещения. На выбор предлагаются:

вытяжки для маникюра напольного исполнения, дополняются удобной подсветкой, сменными фильтрами;

агрегаты для педикюра мобильного типа, у них присутствует гибкая удобная гофротруба, штатив, имеется возможность направлять предельно близко к источнику загрязнения.

Оборудование представлено в белом стильном исполнении, подходит для оснащения практически любой мастерской. Что касается ценового барьера, он зависит от общей комплектации, заявленной предельной мощности.

Основные функции

Первое и главное – чистка рабочей зоны. Если отсутствует пылесос, мастеру несколько раз в течение процедуры приходится протирать пыль, куски эпидермиса со спилом и блестками, которые не должны попадать на создаваемое гелевое покрытие.

Важный фактор заключается в защите здоровья. Вдыхаемая пыль в маникюрном салоне вызывает головные боли, развитие дерматитов, заболеваний со стороны дыхательной системы. При наличии мощной вытяжки образующиеся микрочастицы быстро поглощаются и не распространяются по комнате.

Не стоит забывать о комфортном проведении мероприятия. Пылевые образования неизбежно попадают на одежду, кожу, волосы клиента. И если мастер может защититься маской, спецодеждой, то человеку не обойтись без специальной вытяжки. При обращении в Анвикор пользователи могут оформлять покупку в рассрочку. Нужно просто заказать интересующий товар и заполнить специальную форму.

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