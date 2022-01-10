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Бизнес

Юрий Станкевич: "Создание новых производств в Выксе находится в русле госполитики по внедрению "зеленой экономики"

03 февраля 2022 11:52  [98] Бизнес

Фото: пресс-служба партии

"Создание новых производств в Выксе находится в русле государственной политики по внедрению "зеленой экономики", - заявил депутат Госдумы
Юрий Станкевич в ходе рабочего визита в Выксу.

Согласно информации, депутаты показали толстолистовой прокатный стан (МКС-5000) Выксунского завода ОМК – самый современный из трех подобных станов в России. Он был введен в эксплуатацию в 2011 году. Благодаря запуску нового производства мощностью 1,2 млн тонн толстого листа в год российские компании обрели независимость от поставок импортного проката для выпуска труб большого диаметра. Помимо трубной отрасли, продукция МКС-5000 может использоваться в судостроении, атомной энергетике, мостостроении и других отраслях.

В ходе рабочей встречи Юрию Станкевичу презентовали проект будущего комплекса "Эколант". Напомним, что в прошлом году на Петербуржском международном экономическом форуме был подписан специальный инвестиционный контракт (СПИК 2.0) по строительству в Выксе электрометаллургического комплекса "Эколант" стоимостью около 150 млрд рублей.

"Этот комплекс позволит существенно сократить энергоемкость при производстве стали. На мой взгляд, проект, который планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году, находится в русле государственной политики по созданию "зеленой экономики". Его запуск позволит существенно сократить негативное воздействие на окружающую среду, повысить энергоэффективность и будет соответствовать целому ряду мер по ресурсосбережению. Здорово, что такой курс взят на нижегородской земле", - отметил Юрий Станкевич.

Проект будет соответствовать текущим и перспективным требованиям законодательства России и Евросоюза в области экологии. В технологии "Эколанта" будут отсутствовать выбросы, связанные с производством кокса, агломерата и чугуна. Это позволит в несколько раз снизить выбросы углекислого газа, а также оксида серы в атмосферу в сравнении с традиционной доменно-конвертерной технологией производства. Технология газоочистки "Эколанта" позволит сократить выбросы взвешенных веществ до 5 мг/м3.

Впервые в России на одной производственной площадке будет представлена технология производства стали, круглой заготовки и высококачественных слябов с непрерывной подачей горячих восстановленных окатышей в дуговую сталеплавильную печь. Проектная мощность будущего комплекса "Эколант" составит 1,8 млн тонн жидкой стали в год.

Как рассказал по итогу рабочей поездки Юрий Станкевич, визит позволил в полной мере сформировать представление о состоянии металлургической отрасли.

"Сейчас к металлургической отрасли приковано повышенное внимание. Выксунский завод – флагман отечественной металлургии. Здесь используются современные технологии, а выпускаемая продукция востребована во многих отраслях. Оценили сегодня состояние производств, перспективы развития, вовлеченность предприятия в социальные процессы. Такая полная картина позволит эффективнее отстаивать на площадке Государственной Думы интересы Нижегородской области и региональных промышленников", - резюмировал депутат.

Большое впечатление на делегацию произвело самое большое произведение монументального искусства, расположенного на стене МКС-5000. Площадь граффити составляет 10 800 квадратных метров. Рекорд зафиксирован представителями Книги Рекордов России и Книги Рекордов Европы.

Работа появилась в рамках проведения известного фестиваля современной культуры "Выкса/Арт-Овраг" и стала первым произведением, вошедшим в индустриальный стрит-арт парк на территории Выксунского завода ОМК.

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Теги:
Выкса Единая Россия заводы
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