Двери экошпон – особенности выбора

Для тех, кому нравятся натуральные шпонированные двери, при этом они не по карману, а может быть, в квартире есть домашние питомцы и маленькие дети, которые их поцарапают и поколотят, то в этом случае двери из нового материала экошпон – верный выбор. Двери экошпон вы сможете выбрать из широкого ассортимента достойных предложений на сайте Ярмарка ДВЕРЕЙ. Вы сможете определиться с выбором и оформить заказ прямо на сайте, с быстрой и аккуратной, безопасной доставкой. В каталоге товаров все удачно распределено в соответствующих категориях, для экономии вашего времени на поиск и выбор. Кроме этого, у вас есть возможность выделить интересующие параметры, чтобы сузить круг поиска и выбирать из тех предложений, которые оптимально подойдут под ваши запросы. Доставка по Москве и области осуществляется в день заказа. Все быстро и удобно. Вы можете созвониться по телефону, чтобы бесплатно проконсультироваться. В мобильном режиме вам компетентно ответят на вопросы и помогут сделать верный выбор.

Двери с отделкой экошпоном популярны и востребованы. Экошпон – материал, который получают в результате соединения волокон натурального дерева и синтетического связующего вещества. Сверху наносится специальное защитное покрытие. Подобный материал универсален. Его используют как для изготовления дверного полотна, так и для мебели. а также разных перегородок и ящиков.

Из преимуществ дверей экошпон следует выделить безупречный внешний вид, идентичный натуральному дереву. Благодаря специальной технологии изготовления экошпона, становится возможным полностью имитировать фактуру дорогих пород. Двери выглядят дорого и стильно. Они устойчивы к влаге. Подобная конструкция сохраняет эксплуатационные характеристики при попадании на поверхность воды. Экошпон подойдет для комнат и кухонь санузлов – он не рассыхается и не набухает с течением времени.

Подобные двери устойчивы к прямым солнечным лучам. Изделия сохраняют первоначальный вид при воздействии ультрафиолета даже спустя десять лет.

В список следует добавить износоустойчивость. Защитная пленка предотвращает появление на поверхности дверей царапин и потертостей.

Двери экошпон гипоаллергенный. Они не выделяют запахов и токсичных веществ, даже при нагревании или намокании. Здесь не содержится клей. Для соединения отделки и плиты МДФ используют связующие элементы, которые присутствуют в самом экошпоне.

Легкость конструкции – важная составляющая. Таким образом удается легко доставить и установить дверь.

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