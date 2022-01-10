Около 300 несчастных случаев на работе зафиксировано в Нижегородской области в 2021 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

По итогам 2021 года в Государственную инспекцию труда в Нижегородской области поступило 6 024 обращения граждан. При этом, 1 103 обращения касались задолженностей по зарплате. Об этом сообщили в ведомстве.

Всего с января по декабрь прошлого года инспекторы ГИТ провели 1 042 проверки предприятий и организаций всех форм собственности. Из них 613 оказались результативными.

В частности, было выявлено в общей сложности 1 346 нарушений. Из них 604 - по охране труда, 309 - по оплате труда, 37 - по оформлению трудовых отношений. Остальные нарушения касались других вопросов, отметили в трудинспекции.

За истекший период Государственная инспекция труда выдала 304 предписания, наложила 1 672 административных взыскания на должностных, юридических лиц и ИП на общую сумму 55 млн 092 тыс. рублей.

Кроме того, Гострудинспекцией в Нижегородской области за прошлый год проведено 289 расследований несчастных случаев. В ведомстве отметили, что в 2020 году этот показатель составлял 233 случая.

Ранее сообщалось, что нижегородскую коммунальную компанию оштрафовали на миллион рублей за гибель двух рабочих в коллекторе.