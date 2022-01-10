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Общество

Число "черных ассенизаторов" снижается в Нижнем Новгороде благодаря работе станций приема ЖБО

03 февраля 2022 16:28  [1] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Число "черных ассенизаторов" снижается в Нижнем Новгороде благодаря работе станций приема утилизированных жидких бытовых отходов (ЖБО). Об этом сообщили в АО "Нижегородский водоканал".

Согласно информации, в настоящее время ЖБО принимают в двух точках: на станции в Автозаводском районе, запущенной в 2020 году, и на Нижегородской станции аэрации на Гребном канале.

Отмечается, что за год на них было слито содержимое около 10 тысяч машин-перевозчиков.

Всего же было утилизировано более 45 миллионов литров ЖБО, что на 17% больше, чем в 2020 году, и почти в три раза больше, чем в 2019 году.

В пресс-службе Нижегородского водоканала отметили, что в настоящее время перевозчики, которых раньше было принято называть "черными ассенизаторами" выбирают вариант легального слива канализационных стоков.

Большей популярностью сейчас пользуется станция на улице Красных партизан, за год принявшая почти 5100 машин. Она расположена недалеко от частного сектора, откуда перевозчики и везут отходы.

По информации компании, одновременно эта станция может принимать две машины.

"Современное оборудование позволяет идентифицировать перевозчика с помощью электронных карт доступа, вести учет количества и химических параметров сточных вод, блокировать неприятные запахи. Поступающие туда отходы разбавляются водой и отправляются в централизованную систему канализации, чтобы позднее пройти очистку на Нижегородской станции аэрации", - отмечается в пресс-релизе.

При этом растёт и число обратившихся на
нижегородскую станцию аэрации. Так, ее услугами в 2021 году воспользовались 4253 машины.

В заключение в Нижегородском водоканале отметили, чтобы сливать ЖБО легально, перевозчикам надо обратиться в компанию и предоставить данные машин и водителей, а также адреса, с которых собираются ЖБО. После этого выдается разрешение на слив сразу на две станции.

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Теги:
Водоканал Отходы
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