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Общество

Реконструкция очистных сооружений проводится в Первомайске

03 февраля 2022 17:45  [101] Общество

Фото: Алексей Кожевников

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

В Первомайске в рамках регионального проекта "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология" идет реконструкция очистных сооружений. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, в настоящий момент ведутся пусконаладочные работы, которые планируется завершить в третьем квартале 2022 года. Общая стоимость реализации проекта составляет более 338 млн рублей, а суммарная мощность обновленных очистных составит 3,5 тысячи кубометров в сутки.

На данный момент на очистных сооружениях уже проведены гидравлические и гидростатические испытания трубопроводов, ёмкостей и разделительных перегородок, индивидуальные испытания технологического оборудования и электрооборудования, проведена проверка аварийных систем. 

Следующий этап пусконаладочных работ включает в себя подбор эффективной дозы химического реагента  и настройку работы установки ультрафиолетового обеззараживания сточных вод. Благодаря реконструкции будет обеспечено необходимое качество химических и биологических показателей сбрасываемых сточных вод, которые будут соответствовать требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства.

Заместитель главы администрации г.о.г. Первомайск Андрей Крепков отметил, что возраст городских канализационных очистных сооружений, оборудованных только механической системой очистки первой очереди, составляет почти 30 лет, поэтому для достижения нормативного качества сточных вод возникла необходимость реконструкции канализационных очистных сооружений с применением современных технологий очистки. Также он добавил, что проектом предусмотрены строительство и запуск второй ступени очистки – биологической.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область выступила инициатором разработки гигиенического норматива качества атмосферного воздуха по запаху -  дополнительного показателя нацпроекта "Экология".

Напомним, реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента РФ Владимира Путина началась в стране с 2019 года. Ключевые цели нацпроекта – эффективное обращение с отходами производства и потребления, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, улучшение качества питьевой воды для населения, экологическое оздоровление водных объектов и сохранение биологического разнообразия, в том числе посредством создания новых особо охраняемых природных территорий.

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Теги:
Нацпроект Экология
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