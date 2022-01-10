Нижегородский суд вынес приговор 19 соучастникам по делу "Дешели" Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородский районный вынес приговор в отношении 19 соучастников, обвиняемых по уголовному делу о мошенничестве. Об этом рассказали в прокуратуре Нижегородской области.

Согласно информации, в период с 2013 по 2015 годы руководители нескольких организаций, оказывающих косметологические услуги, приглашали женщин на бесплатные процедуры, а затем убеждали купить дорогостоящую косметику в кредит.

Напомним, речь идёт о сотрудниках фирмы ООО "Лайф косметикс НН", которая распространяла якобы элитную косметику Mon Platin и Desheli.

Первые подозреваемые были арестованы 28 мая 2015 года - организаторы бизнеса, граждане Израиля Леонид Лигер и Гурген Саядян, а также четверо их подельников.

На тот момент потерпевшими были признаны четыре женщины, которые уже выплатили кредит за косметику и имели право требовать возмещения ущерба в размере 350 тысяч рублей. Всего в хищении денежных средств путём обмана фирму обвиняли 80 человек.

В ходе расследования количество соучастников преступной схемы увеличилось до 19 - по уголовному делу проходили также наёмные менеджеры и косметологи, помогавшие распространять наборы. При этом количество пострадавших увеличилось до более чем 200, им был нанесён ущерб в размере свыше 10 млн рублей.

В итоге, приговором суда подельники, в зависимости от степени и роли участия, были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33 (организация мошенничества), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере).

Суд назначил организатору мошенничества наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, остальным соучастникам – от 3,5 до до 4,5 лет лишения свободы условно с установлением испытательного срока от 2 до 3 лет.

Стоит отметить, что согласно данным банка судебных решений, учредитель ООО "Лайф косметикс НН" Леонид Лигер после ареста в 2015 году был помещён под домашний арест, но в августе 2016 года взят под стражу, и срок его содержания под стражей несколько раз продлялся, несмотря на многочисленные апелляции.

В ноябре 2019 года Лигера снова отправили под домашний арест, а в августе 2021 года изменили меру пресечения на запрет определённых действий. За это время он успел обратиться с жалобой в Европейский Суд по правам человека, который установил нарушение положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод в связи с чрезмерной длительностью содержания Лигера под стражей в ходе предварительного следствия.

В связи решением Верховного Суда РФ все судебные решения о продлении срока содержания под стражей по уголовному делу в период с июля 2016 года до августа 2019 года подлежат отмене.