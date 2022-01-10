Взрыв газа произошел в жилом многоквартирном доме на пр. Ленина Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород" (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Взрыв газа произошел в жилом многоквартирном доме на пр. Ленина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о хлопке газо-воздушной смеси в квартире на пятом этаже жилого газифицированного дома №30/4, расположенного на пр. Ленина, поступило в ведомство в 20:21 3 февраля.

Прибывшие на место вызова пожарные установили, что загорания нет. Тем не менее, нарушено остекление дома, межкомнатные и межквартирные перегородки, но предварительно известно, что несущие конструкции не повреждены.

Из дома эвакуированы 13 жильцов, одному из них потребовалась помощь медиков.

В настоящее время на месте происшествия продолжают работать сотрудники регионального МЧС.