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Происшествия

Взрыв газа произошел в жилом многоквартирном доме на пр. Ленина

03 февраля 2022 21:19  [233] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород" (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Взрыв газа произошел в жилом многоквартирном доме на пр. Ленина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о хлопке газо-воздушной смеси в квартире на пятом этаже жилого газифицированного дома №30/4, расположенного на пр. Ленина, поступило в ведомство в 20:21 3 февраля.

Прибывшие на место вызова пожарные установили, что загорания нет. Тем не менее, нарушено остекление дома, межкомнатные и межквартирные перегородки, но предварительно известно, что несущие конструкции не повреждены.

Из дома эвакуированы 13 жильцов, одному из них потребовалась помощь медиков.

В настоящее время на месте происшествия продолжают работать сотрудники регионального МЧС.

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Теги:
Взрыв газа МЧС
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