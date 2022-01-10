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Взрыв газа произошел в жилом многоквартирном доме на пр. Ленина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, сообщение о хлопке газо-воздушной смеси в квартире на пятом этаже жилого газифицированного дома №30/4, расположенного на пр. Ленина, поступило в ведомство в 20:21 3 февраля.
Прибывшие на место вызова пожарные установили, что загорания нет. Тем не менее, нарушено остекление дома, межкомнатные и межквартирные перегородки, но предварительно известно, что несущие конструкции не повреждены.
Из дома эвакуированы 13 жильцов, одному из них потребовалась помощь медиков.
В настоящее время на месте происшествия продолжают работать сотрудники регионального МЧС.
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