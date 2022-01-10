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Общество

"Волонтеры Победы" помогают медработникам в 20 больницах и поликлиниках Нижнего Новгорода

04 февраля 2022 08:46  [30] Общество

Фото: организаторы

НРО ВОД "Волонтеры Победы" помогает медработникам в 20 больницах и поликлиниках Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в организации.

Согласно информации, ежедневно на помощь сотрудникам медицинских учреждений выходит около 70 добровольцев. "Волонтеры Победы" дежурят в 20 медицинских учреждениях Нижнего Новгорода.

В зону их ответственности входит сообщение пациентам результатов анализов, работа в регистратуре поликлиник, внесение в базу результатов ПЦР-исследований, прием звонков и обращений, запись пациентов на прием, доставка биоматериала до лабораторий, адресная помощь в передаче лекарств и продуктов питания, доставка медработников и ежедневный обзвон ветеранов Великой Отечественной войны. Всего в Нижегородской области в период коронавирусной инфекции в этой работе задействовано более 1 000 добровольцев движения "Волонтеры Победы".

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин неоднократно подчеркивал, что помощь волонтеров сейчас очень важна.

"В поддержке нуждаются как граждане, вынужденные соблюдать самоизоляцию, так и организации здравоохранения. Волонтеры доставляют лекарства и продукты питания, помогают медикам. Это не просто реальные дела, но и большая моральная поддержка для наших медицинских работников", - сказал Глеб Никитин.

Так, 3 февраля представители "Волонтеров Победы" и волонтеров-медиков работали в том числе в поликлинике №31 г. Нижнего Новгорода.
"Каждый день волонтеры проходят инструктаж перед выполнением тех или иных задач. Для нас значимо, что в этот непростой период мы можем оказать поддержку врачам и медицинскому персоналу, немного облегчить нагрузку на них. И мы приглашаем всех желающих присоединиться к волонтерской помощи", - рассказала координатор "Волонтеров Победы" Екатерина Шибалова.

Для работы в поликлиниках не требуется профильное медицинское образование, помочь может каждый. Для того чтобы стать волонтером, необходимо зарегистрироваться на сайте: волонтерыпобеды.рф или обратиться по телефону 8 (831) 410-81-10, после чего пройти собеседование.
В Нижегородской области сотрудникам больниц и поликлиник также помогают "Волонтеры-медики" и студенты ПИМУ. Они работают в "красных зонах" и по профильным направлениям.

Напомним, волонтерский центр по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса, организованный Нижегородским региональным отделением Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", принимает заявки на доставку продуктов и медикаментов. Обратиться за помощью можно ежедневно по телефону: 8(831) 410-81-10.

Ранее сообщалось, что в числе добровольцев, готовых помогать в период пандемии, - волонтерские организации, объединившиеся в штаб акции #МыВместе. Работу волонтерского штаба координируют Общероссийский народный фронт Нижегородской области, региональный ресурсный центр добровольчества "Нижегородская служба добровольцев", НРО ВОД "Волонтеры Победы", нижегородское региональное отделение партии "Единая Россия".

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Теги:
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