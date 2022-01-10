Комфортный дизайн малогабаритной кухни: рекомендации Mobilicasa

Существенную роль в любом доме играет кухня. Если она небольшая, то стоит приложить максимум усилий, чтобы сделать ее красивой и комфортной. Именно она имеет огромное значение для жильцов и даже считается «душой» всего дома или квартиры. В ней хозяева ежедневно готовят, иногда принимают и угощают гостей. И если кухня маленькая, то реализовать все творческие идеи в интерьере трудно.

Роскошная итальянская кухонная мебель, которую презентует на своем сайте салон Mobilicasa – это идеальный выбор для всех, кто ищет не только практичный, но и эстетичный гарнитур.

Обзор стилей, наиболее подходящих для мини-кухни

Современная классика прекрасно подходит, если выбрать простые фасады без помпезных украшений (резьбы, балюстрады). Главное здесь: придерживаться скромности в декоре. Дополнить оформление лучше не пышными шторами, а однотонными римскими. Прованс уместен для дизайна небольшого помещения в случае, когда за основу берется определенная пастельная цветовая гамма (голубой, бежевый, лавандовый, серый). Декора должно быть немного. Для завершения общей картины нужны лишь скатерть на столе, вазочка с сухими цветами и занавески изо льна. Применить скандинавский стиль можно, если умело внести новый элемент: кожу (в обивке мягкой мебели). Белоснежная кухня с добавлением голубого или желтого цвета будет смотреться эстетично и современно в маленьком помещении.

В остальных стилях больше скрадывается пространство кухни, нежели расширяется, что не выгодно для дизайна.

Если вы мечтаете об идеальном кухонном пространстве, советуем обратить внимание на кухни премиум класса из каталога Mobilicasa, они смогут впечатлить вас своим дизайном и качеством.

Акцент на цветовой гамме

В качестве базы для оформления интерьера лучше всего послужат светлые оттенки. Именно они визуально расширяют пространство. Отсутствие буйства ярких красок, правильно расставленные приоритеты на спокойных тонах – беспроигрышный вариант.

Освещение

Чем его больше, тем лучше для маленькой кухни. Поэтому нельзя допускать минимализма в этом вопросе. Важнее грамотно расставить «световые» акценты в потолочной, рабочей и столовой зоне.

Функциональное использование мебели

Столы (круглые, раскладные, прозрачные). Желательно небольшого размера, они прекрасно впишутся в интерьер малогабаритной кухни. Столешница. Креативное решение заменить подоконник столешницей. Таким образом получится продолжение гарнитура и визуальное увеличение площади. Столешницу можно сделать выдвижной, что позволит расширить рабочую площадь, когда возникнет необходимость.

Правильно организовав маленькое пространство кухни, учитывая все особенности планировки и применяя хитрости в дизайне интерьера, можно создать уголок красоты, комфорта и уюта.

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