Комфортный дизайн малогабаритной кухни: рекомендации Mobilicasa

Существенную роль в любом доме играет кухня. Если она небольшая, то стоит приложить максимум усилий, чтобы сделать ее красивой и комфортной. Именно она имеет огромное значение для жильцов и даже считается «душой» всего дома или квартиры. В ней хозяева ежедневно готовят, иногда принимают и угощают гостей. И если кухня маленькая, то реализовать все творческие идеи в интерьере трудно.
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В остальных стилях больше скрадывается пространство кухни, нежели расширяется, что не выгодно для дизайна.
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В качестве базы для оформления интерьера лучше всего послужат светлые оттенки. Именно они визуально расширяют пространство. Отсутствие буйства ярких красок, правильно расставленные приоритеты на спокойных тонах – беспроигрышный вариант.
Чем его больше, тем лучше для маленькой кухни. Поэтому нельзя допускать минимализма в этом вопросе. Важнее грамотно расставить «световые» акценты в потолочной, рабочей и столовой зоне.
Правильно организовав маленькое пространство кухни, учитывая все особенности планировки и применяя хитрости в дизайне интерьера, можно создать уголок красоты, комфорта и уюта.* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.
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