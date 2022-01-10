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Общество

Строительство очистных сооружений в Вачском районе выполнено на 65%

04 февраля 2022 10:27  [1] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Строительство очистных сооружений в Вачском районе выполнено на 65%. Об этом сообщили в администрации Вачского района.

Согласно информации, строительство канализационно-очистных сооружений мощностью 1 200 куб. м в сутки ведется в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология". Строительство началось в 2021 году, срок сдачи объекта — декабрь 2022 года.

Отметим, что на строительство данного объекта предусмотрено 581,4 млн рублей. Финансирование осуществляется за счет средств федерального (96%), регионального (3,2%) и местного (0,8%) бюджетов. В 2021 году освоено 87,6 млн рублей. Строительство ведет подрядная организация ООО "Ремстрой".

"Реализация проекта позволит охватить поступление канализационных стоков от нескольких населенных пунктов: Вача, Новоселки, Алтунино, Казаково. Уже построено производственное здание, административно-бытовой корпус, ряд вспомогательных сооружений на площадке, подготовлены фундаменты под технологическое оборудование, готов и прошел испытания приемный резервуар для стоков. К площадке очистных сооружений подведен газопровод", - рассказала заместитель главы администрации Вачского района Инна Чиркова.

Отмечается, что на сегодняшний день практически готова сеть от Новоселок до Городищ, проведена канализационная сеть по улицам Советская, Садовая, Ленина в р.п. Вача, сеть от Казакова до Вачи и от Алтунина до Вачи. Из одиннадцати перекачивающих канализационных станций готовы семь.

Предстоят работы по прокладке канализационных сетей в р.п. Вача по улицам Чкалова и Базарная, от Школьного переулка к очистным, а также по улице Новая линия (Городищи). В планах - поставка и монтаж технологического, лабораторного оборудования, проведение отделочных работ и благоустройство строительной площадки.

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Теги:
Вачский район Экология
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