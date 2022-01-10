Мужчина задержан за поджог ведомственного автомобиля в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Мужчина, совершивший поджог автомобиля 3 февраля, задержан в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области. Согласно информации, 3 февраля около 17:00 пожарно-спасательные подразделения выехали на возгорание автомобиля Toyota, припаркованного возле здания администрации Нижегородского района на ул. Пискунова 1. В течение получаса возгорание полностью ликвидировали. Погибших и пострадавших не было, отметили в ГУ МЧС. В ходе следственных мероприятий сотрудники полиции установили, что к умышленному поджогу иномарки причастен 34-летний водитель сгоревшего ведомственного автомобиля. Он был задержан. Подозреваемый сообщил следователю, что он совершил ДТП на вверенном ему автомобиле и, чтобы избежать ответственности за содеянное и уклониться от возмещения ущерба, совершил поджог иномарки. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 167 ч. 2 (умышленные уничтожение или повреждение имущества).