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Происшествия

Мужчина задержан за поджог ведомственного автомобиля в Нижнем Новгороде

04 февраля 2022 13:15  [97] Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Мужчина, совершивший поджог автомобиля 3 февраля, задержан в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, 3 февраля около 17:00 пожарно-спасательные подразделения выехали на возгорание автомобиля Toyota, припаркованного возле здания администрации Нижегородского района на ул. Пискунова 1. В течение получаса возгорание полностью ликвидировали. Погибших и пострадавших не было, отметили в ГУ МЧС.

В ходе следственных мероприятий сотрудники полиции установили, что к умышленному поджогу иномарки причастен 34-летний водитель сгоревшего ведомственного автомобиля. Он был задержан.

Подозреваемый сообщил следователю, что он совершил ДТП на вверенном ему автомобиле и, чтобы избежать ответственности за содеянное и уклониться от возмещения ущерба, совершил поджог иномарки.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 167 ч. 2 (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

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Теги:
Автомобили Поджог
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