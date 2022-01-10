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Рециркулятор
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Общество

Бактерицидный рециркулятор АПЗ проходит испытания в Монголии

05 февраля 2022 13:31  [58] Общество

Фото: предоставлено ООО "ТД "Социум"

Бактерицидный рециркулятор РБ-1-30 производства АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" проходит испытания в Центральной железнодорожной больнице г.Улан-Батора. Об этом сообщили в пресс-службе завода.

Согласно информации, положительные результаты дадут "зеленый свет" поставкам прибора в профильные учреждения Монголии.

Тестирование российского медицинского оборудования с целью оценки эффективности обеззараживания общественных и специализированных пространств проводит опытный высококвалифицированный коллектив врачей Центральной железнодорожной больницы. Заключения по итогам испытаний и рекомендации будут направлены руководству Улан-Баторской железной дороги и всему профессиональному медицинскому сообществу страны.

Напомним, что в Монголию уже поставлено 70 рециркуляторов. Один прибор в канун нового года установлен в Торговом представительстве РФ в Монголии.

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Теги:
АПЗ Медицина и здоровье
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