Бактерицидный рециркулятор АПЗ проходит испытания в Монголии Общество

Фото: предоставлено ООО "ТД "Социум"

Бактерицидный рециркулятор РБ-1-30 производства АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" проходит испытания в Центральной железнодорожной больнице г.Улан-Батора. Об этом сообщили в пресс-службе завода.

Согласно информации, положительные результаты дадут "зеленый свет" поставкам прибора в профильные учреждения Монголии.

Тестирование российского медицинского оборудования с целью оценки эффективности обеззараживания общественных и специализированных пространств проводит опытный высококвалифицированный коллектив врачей Центральной железнодорожной больницы. Заключения по итогам испытаний и рекомендации будут направлены руководству Улан-Баторской железной дороги и всему профессиональному медицинскому сообществу страны.

Напомним, что в Монголию уже поставлено 70 рециркуляторов. Один прибор в канун нового года установлен в Торговом представительстве РФ в Монголии.