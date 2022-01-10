Бактерицидный рециркулятор АПЗ проходит испытания в Монголии

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Бактерицидный рециркулятор РБ-1-30 производства АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" проходит испытания в Центральной железнодорожной больнице г.Улан-Батора. Об этом сообщили в пресс-службе завода.
Согласно информации, положительные результаты дадут "зеленый свет" поставкам прибора в профильные учреждения Монголии.
Тестирование российского медицинского оборудования с целью оценки эффективности обеззараживания общественных и специализированных пространств проводит опытный высококвалифицированный коллектив врачей Центральной железнодорожной больницы. Заключения по итогам испытаний и рекомендации будут направлены руководству Улан-Баторской железной дороги и всему профессиональному медицинскому сообществу страны.
Напомним, что в Монголию уже поставлено 70 рециркуляторов. Один прибор в канун нового года установлен в Торговом представительстве РФ в Монголии.
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