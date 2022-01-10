Нижегородский водоканал рассказал, как сэкономить на оплате холодной воды Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (архив)

АО "Нижегородский водоканал" рассказало, как сэкономить на оплате холодной воды.

Согласно информации, значительно сэкономить на оплате холодной воды смогут те жители города, которые перейдут с расчета по нормативу на расчет по показаниям счетчиков. Связано это с тем, что федеральным законодательством предусмотрено применение повышающего коэффициента к нормативам потребления коммунальных услуг для помещений, не оборудованных индивидуальными приборами учета.

По словам директора центра по работе с абонентами компании Николая Смирнова, при отсутствии установленного индивидуального прибора учета в жилом помещении расчеты за услуги холодного водоснабжения с жителями производятся по нормативам с применением повышающего коэффициента, который в настоящее составляет 1,5.

Отмечается, что это правило касается и неисправных приборов учета, а также тех, которые вовремя не прошли поверку. В этом случае расчеты первые три месяца после истечения межповерочного интервала производятся исходя из среднемесячного потребления, определенного по показаниям прибора учета за период не менее шести месяцев, далее по нормативу, но тоже с применением повышающего коэффициента.

В заключение в Нижегородском водоканале отметили, что установку или замену приборов учета может выполнить сам потребитель, а услуги по поверке счетчиков предоставляют специализированные организации. Важно выбрать аккредитованную компанию, чтобы не стать жертвой мошенников, которые обзванивают жителей или кидают листовки в почтовые ящики с требованием срочно провести поверку даже в тех случаях, когда она не требуется. Узнать срок поверки можно в документах на прибор учета или ФГИС Аршин.