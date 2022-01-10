Эксперт-мониторинг событий с 28 января по 4 февраля 2022 года от АНО "Минин-центр" Политика

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Эксперты "Минин-центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Федеральная тема - Естественная убыль населения России в 2021 году составила 1,04 миллиона человек.

Эксперт "Минин-центра", профессор НИУ РАНХиГС Андрей Дахин считает, что эпидемия COVID сохраняет присутствие в нашей жизни уже четвёртый год подряд. Её влияние на состояние российского общества становится всё более ощутимым: она вкладывается в рост смертности и в снижение естественного прироста населения, она вкладывается в сокращение рабочих мест и в рост безработицы, она влияет на миграционные процессы и пр. Росстат опубликовал данные об естественной убыли населения в 2021 году, которая достигла 1,04 млн. человек.

В Нижегородской области аналогичный показатель естественной убыли составляет 36 816 чел. (-11,6 % на 1000 чел.). По данным территориального органа Росстата по Нижегородской области число зарегистрированных родившихся в 2021 г. по сравнению с 2020 г. снизилось на 5,5 %, а число зарегистрированных умерших увеличилось на 14,3 %. При этом, надо отметить, что показатели младенческой смертности за тот же период снизились: в частности, число умерших в возрасте до 1 года снизилось на 10,3 %. Если принять также во внимание то, что число зарегистрированных браков растёт быстрее (на конец 2021 г. в равнении с 2020 г. – больше на 16,6 %), чем число зарегистрированных разводов (на тот же период рост на 7,0 %), то можно вести речь о стратегическом потенциале человеческого капитала, который далеко не полностью задействован для противодействия тенденции депопуляции. Нацпроекты "Демография", "Здравоохранение", "Образование" и "Культура", по всей видимости, потребует существенного редактирования в перспективе выбора новых стратегических приоритетов на президентских выборах 2024 г.

В частности, эпидемия COVIDа выявила просчёты в реформировании первичного звена отечественного здравоохранения, в начале 2000-х, связанные, во-первых, с недооценкой фундаментальной значимости фактора государственного суверенитета в вопросах комплексного обеспечения медицинской безопасности населения России. Во-вторых, она выявила просчёты в определении необходимой численности линейного медицинского персонала и количественных характеристик инфраструктуры, в т.ч. резервных ресурсов, необходимых для действительно массовой диспансеризации и массового лечения нашего населения: ставки реформаторов 2010- 2018 гг. на коммерческую медицину и на небольшое число крупных центров высокотехнологической помощи не оправдались. Такое впечатление, что реформаторы медицины решили перенести в сферу здравоохранения идеологию "безлюдных производств", которая оправдана в сфере фабричного производства разных товаров. Но здравоохранение – это сфера работы не «товарами», а людьми, где с каждым человеком-пациентом должен работать человек – врач. Только в этом случае формируется доверие к медицине, к лекарству, к прививке… Эпидемия показала, что значит сделать действительно массовым охват услугой здравоохранения. Травмированную реформой систему первичного звена здравоохранения в 2020-2021 гг. приходится срочно восстанавливать с помощью военных. Если уйдёт пандемия COVIDа, то массовый охват будет нужен для лечения других групп заболеваний, которых в России ещё предостаточно, а также на случай иных ситуаций массового поражения населения, причиной которых может стать враждебное внешнеполитическое окружение России.

Региональная тема – Нижегородский бизнес-климат: новый толчок в развитии

Эксперт "Минин-центра", к.и.н., ведущий научный сотрудник ННГУ им. Н.И.Лобачевского Александр Сорокин анализирует, опубликованые Правительством Нижегородской области данные об объеме инвестиций, вложенных в производство резидентами территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), которые расположены в регионе.

За 2021 год этот показатель увеличился в 13 раз и достиг 770 млн руб. Напомним, что всего в области три ТОСЭР – в Сарове, Володарске и Решетихе, в которых свою деятельность ведут 18 резидентов (пять из них – с 2021 года).

В этой связи стоит отметить, что на территории Нижегородской области были созданы необходимые условия для развития инновационного бизнеса. В частности, ранее мы уже сообщали о росте вложений нижегородской экономики в НИОКР. Еще одним таким важным маркером является увеличение выручки нижегородских бизнес-инкубаторов. Только на территории области (исключая Нижний Новгород) она в 2021 году достигла 890 млн руб., превысив аналогичный показатель 2020 года в 1,5 раза. Увеличилось на 35% и само количество резидентов: 89 компаний в 9 бизнес - инкубаторах. Важно, что сам рост выручки идет параллельно с ростом инвестиций, объем которых достиг 180 млн. руб.

Что касается Нижегородского инновационного бизнес - инкубатора, то здесь тоже имеется существенный прогресс. Напомним, что он является частью технопарка "Анкудиновка", резиденты которого заработали 26 млрд. руб. в 2021 году (в 20 раз больше, чем за 2020 год), что тоже сопровождалось существенным увеличением привлеченных инвестиций (около 2 млрд. руб., в том числе за счет субсидий и грантов). Сейчас на его территории открыты региональные представительства крупнейших федеральных площадок развития инновационной экономики, включая Фонд содействия инновациям и Сколково.

Отметим, что еще в 2019 году технопарк вошёл в I группу А+ "Наивысший уровень эффективности функционирования технопарка" V Национального рейтинга эффективности российских технопарков, итоги которого подвела Ассоциация кластеров и технопарков России, т.е. был признан одним из лучших в стране. При этом, будучи созданным в 2007 году, он долгое время испытывал проблемы с занятием площадей и объемами инвестиций. Как показала практика, всего за 10 с небольшим лет он смог стать одним из драйверов нижегородской экономики, а на начало 2022 года его площади заполнены на 92%.

Указанные нами показатели являются свидетельством наращивания темпов развития инновационной экономики и улучшения бизнес - климата региона. Это, в первую очередь, во многом связано с ростом инвестиций в НИОКР, развитием грантовых и субсидионных программ, системой льгот, предоставляемых резидентам ТОСЭР и бизнес-инкубаторов. За счет комплексного подхода к этому вопросу представителей, как бизнеса, так и государства, экономический потенциал Нижегородской области находится в фазе роста. Особую роль при этом приобретают высокотехнологичные производства и наукоемкие отрасли.

Муниципальная тема - Изменение схемы движения общественного транспорта

Как отмечает эксперт "Минин – центра", глава регионального исполкома ОНФ в Нижегородской области, Алексей Алехин, многим нижегородцам известно, что готовятся изменения в схему движения общественного транспорта нижегородской агломерации. Сейчас идет разработка, проводятся экспертные обсуждения, учитываются зачастую противоположные мнения и факторы. В любом деле, особенно по резонансным темам, оглашать «сырой вариант» - заведомо столкнуться с потоком критики, которая может похоронить любую, самую лучшую идею. Но обсуждать всё же необходимо. То, что идея об изменении работы общественного транспорта правильная и давно назрела – сомнений нет. Много нареканий на то, что невозможно уехать поздно вечером, на интервалы движения, на доступность общественного транспорта в новых микрорайонах. Такие обращения поступают и к нам в Народный фронт, и в другие общественные организации. Над новым проектом работает профессиональная организация, хочется верить, что итоговый вариант действительно повысит качество работы транспорта, надо дать возможность доработать проект.

Но уже сейчас стоит задавать вопросы и обращать внимание разработчиков на ключевые моменты. Один из самых важных – информирование. До запуска новой схемы необходимо наладить информирование об изменениях жителей не только Нижнего, но и всей агломерации, а это и Дзержинск, и Богородск, Кстово и населенные пункты между этими городами. Разрабатывается интерактивная карта, которая по запросу пользователя подскажет варианты, как можно добраться от одной точки агломерации до другой и предложит оптимальный вариант. Но необходимо сделать и так, чтобы информация была доступна не только через сайт, но и у пожилых, которые не так свободно владеют интернетом. Т.е. необходимы аншлаги на остановках, «горячие линии» для ответов на вопросы. Человек, особенно в возрасте, не должен находиться в ситуации, когда, стоя на остановке, не знает, как ему уехать.

Второй важный вопрос – соответствие реальности планам. «Было ровно на бумаге, но забыли про овраги», к сожалению, часто встречающаяся ситуация. Эту тему также поднимал на экспертных обсуждениях. Новая схема разрабатывается так, чтобы нижегородцам было удобно доехать из практически любой точки города до любой другой. Да, будут пересадки. Да, планируется, что время пересадки будет минимальным. Но как отразятся на времени пересадок пробки или невыход на линию автобуса – необходимо учитывать. Мы, конечно, будем стараться мониторить такие ситуации, но хотелось бы, чтобы автоматизированная система сама вела учёт и предпринимала необходимые действия.

Стоит предусмотреть и улучшения условий труда водителей – это не только охрана труда, но и безопасность пассажиров. Далеко ходить не надо, не все разворотные площадки сейчас оборудованы элементарным - нормальными туалетами.

Моё личное мнение, которое озвучиваю на всех совещаниях и в СМИ уже больше года - новую схему движения общественного транспорта необходимо обсуждать в привязке к введению платных парковок в центре Нижнего Новгорода. Если платные парковки вводятся для того, чтобы разгрузить центр от машин, тем более надо сначала сделать так, чтобы переход на общественный транспорт был не насилием, а удобством. Чтобы сам горожанин стал считать, что в центр удобнее ехать на автобусе или трамвае. Пока это не так. Хотя бы даже из-за отсутствия перехватывающих парковок. И обновленный общественный транспорт должен ходить уже с учетом таких перехватывающих парковок.

Новая схема начнет действовать летом. К настоящему моменту, как нам стало известно, на портал министерства транспорта поступило около 1000 предложений от нижегородцев. Народный фронт, считает, что все озвученные вопросы и не только их пора начинать обсуждать уже сейчас. Мы пригласили министерство транспорта Нижегородской области и попросили ответить на вопросы нижегородцев. Обсуждение состоится в онлайн режиме 11 февраля в 15:00 и будет транслироваться в социальных сетях Народного фронта. Вопросы можно присылать в соцсети и по электронной почте 52region@onf.ru