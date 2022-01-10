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Глава сельсовета в Лукьяновском районе получил штраф за превышение должностных полномочий

04 февраля 2022 18:10  [105] Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Главу Лопатинского сельсовета Лукояновского района оштрафовали за превышение должностных полномочий. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, в марте 2020 года чиновник приказал снести водонапорную башню в селе Владимировка Лукояновского района. Объект находился на балансе муниципального образования.

Также глава сельсовета предоставил необходимую технику, чтобы сдать части демонтированной башни в пункт приема.

Как отметили в региональном СУ СК, ущерб муниципальному образованию был оценен в более чем 50 тысяч рублей.

Кроме того, полученные после сноса башни 9 тысяч рублей обвиняемый оставил себе.

Следователи возбудили уголовное дело по статье ст. 286 ч. 1 УК РФ (превышение должностных полномочий). Суд назначил чиновнику штраф в размере 30 тысяч рублей.

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Теги:
Следственное управление Штраф
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